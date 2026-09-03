Kedi ve Köpeklerin Gizemli Dünyasına Davetlisin: Royal Canin Deneyim Evi'nde Seni Neler Bekliyor?
Hepimiz kabul edelim; o ıslak burunlar ve yumuşacık patiler hayatımızın en büyük neşe kaynağı. Onlar için hep en iyisini istiyoruz. İşte tam 10 yıldır Türkiye'de 'Hayvanlar için daha iyi bir dünya' yaratmak adına gece gündüz çalışan Royal Canin, bu harika serüveni kutlamak için hepimizi yepyeni bir yere çağırıyor.
Cihangir'de kapılarını açacak olan bu sürprizlerle dolu Deneyim Evi'ne gitmeden önce, geride kalan 10 yılda arka planda ne gibi mucizeler yaratılmış, gel birlikte bakalım!
Tam 10 yıl, 6.4 milyon patili dost!
Hayvan sağlığında asıl güç: Bilimsel bilginin paylaşımı.
Bu süre zarfında 12 bin veteriner hekim ve geleceğin profesyonelleri olan 10 bin veteriner fakültesi öğrencisiyle omuz omuza çalışıldı. Düzenlenen 70 bilimsel kongre ve 400 etkinlikle sektördeki bilgi akışı aralıksız desteklendi.
Çünkü her canlının yaşam evresi ve ihtiyacı birbirinden farklı.
Nasıl ki her insanın ihtiyacı farklıysa, kedi ve köpeklerin de öyle. Bu bilinçle, değişen yaş ve sağlık gereksinimlerine yanıt verebilmek için 300’ü aşkın uzman beslenme çözümüyle onların yanında olundu.
İlk gelişim adımlarından, zorlu iyileşme süreçlerine kadar...
Hayata yeni merhaba diyen 30 bin yavru kedi ve köpeğin sağlıklı büyüme evrelerine eşlik edilirken, 60 bin hasta hayvanın tedavi süreçlerindeki beslenme yönetimi büyük bir özenle sağlandı.
Toplumsal dayanışma: Sokaktaki dostlarımız ve görev hayvanları.
Şimdi bu 10 yıllık yolculuğu yakından keşfetme zamanı!
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