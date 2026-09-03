Kedi ve Köpeklerin Gizemli Dünyasına Davetlisin: Royal Canin Deneyim Evi'nde Seni Neler Bekliyor?

Hepimiz kabul edelim; o ıslak burunlar ve yumuşacık patiler hayatımızın en büyük neşe kaynağı. Onlar için hep en iyisini istiyoruz. İşte tam 10 yıldır Türkiye'de 'Hayvanlar için daha iyi bir dünya' yaratmak adına gece gündüz çalışan Royal Canin, bu harika serüveni kutlamak için hepimizi yepyeni bir yere çağırıyor.

Cihangir'de kapılarını açacak olan bu sürprizlerle dolu Deneyim Evi'ne gitmeden önce, geride kalan 10 yılda arka planda ne gibi mucizeler yaratılmış, gel birlikte bakalım!