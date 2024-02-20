Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Kedi Eros'u Canice Öldüren İbrahim Keloğlan Hakkında Flaş Gelişme!

Kedi Eros'u Canice Öldüren İbrahim Keloğlan Hakkında Flaş Gelişme!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.02.2024 - 18:08

Başakşehir'deki bir sitede Eros adlı kediyi dakikalarca işkence edip ölümüne sebep olan  İbrahim Keloğlan'a iyi hal indirimi uygulanmıştı. İHA'nın aktardığına göre, 3 ay ceza uygulanan şahıs hakkında alınan karar, üst mahkeme tarafından kaldırıldı.

Kaynak: İHA

İçeriğin Devamı Aşağıda

İbrahim Keloğlan adlı bir şahıs, asansörde gördüğü Eros isimli kediye 6 dakika boyunca işkence etmişti.

İbrahim Keloğlan adlı bir şahıs, asansörde gördüğü Eros isimli kediye 6 dakika boyunca işkence etmişti.

Kedinin ölümüne sebep olan Keloğlan'a Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Keloğlan'ın aldığı cezaya iyi hal indirimi uygulanmış, cezanın 3 aya düşürüldüğü öğrenilmişti.

Keloğlan'ın aldığı cezaya iyi hal indirimi uygulanmış, cezanın 3 aya düşürüldüğü öğrenilmişti.

Şahsın yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat meydana gelmiş olması gerekçesiyle, mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakarak sanığın tahliyesine karar vermişti.

Kedinin canice öldürülmesinin ve mahkemenin 'iyi hal' indirimi vermesinin ardından vatandaşlardan ve çok sayıda ünlü isimden tepki geldi.

Keloğlan'a uygulanan cezaya, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi itiraz etti.

Keloğlan'a uygulanan cezaya, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi itiraz etti.

İHA'nın aktardığına göre, itirazı değerlendiren Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı.

Heyet, şahsın Eros adlı kediye 5 dakika boyunca acımasızca ve zalimce işkence ederek kedinin ölümünde kusurunun ağırlığını, suçun işleniş biçimini ve yoğunluğu gözönüne alınarak temel ceza belirlenirken üst sınırdan ceza verilmesi gerektiğini belirtti.

İbrahim Keloğlan hakkındaki kararın kaldırılmasına karar verildi.

İbrahim Keloğlan hakkındaki kararın kaldırılmasına karar verildi.

Sanığın gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve ağırlığı dikkate alınarak sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinin cezadan muaf tutulması sonucunu doğuracağına dikkat çekildi.

Keloğlan hakkında yapılan itirazın kabulüne karar verildi. Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararının kaldırılmasına hükmetti.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
30
4
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?