Kedi Eros'u Canice Öldüren İbrahim Keloğlan Hakkında Flaş Gelişme!
Kedi Eros'u Canice Öldüren İbrahim Keloğlan Hakkında Flaş Gelişme!
Başakşehir'deki bir sitede Eros adlı kediyi dakikalarca işkence edip ölümüne sebep olan İbrahim Keloğlan'a iyi hal indirimi uygulanmıştı. İHA'nın aktardığına göre, 3 ay ceza uygulanan şahıs hakkında alınan karar, üst mahkeme tarafından kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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İbrahim Keloğlan adlı bir şahıs, asansörde gördüğü Eros isimli kediye 6 dakika boyunca işkence etmişti.
Keloğlan'ın aldığı cezaya iyi hal indirimi uygulanmış, cezanın 3 aya düşürüldüğü öğrenilmişti.
Keloğlan'a uygulanan cezaya, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi itiraz etti.
İbrahim Keloğlan hakkındaki kararın kaldırılmasına karar verildi.
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