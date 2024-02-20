Kedi Eros'u Canice Öldüren İbrahim Keloğlan Hakkında Flaş Gelişme!

Başakşehir'deki bir sitede Eros adlı kediyi dakikalarca işkence edip ölümüne sebep olan İbrahim Keloğlan'a iyi hal indirimi uygulanmıştı. İHA'nın aktardığına göre, 3 ay ceza uygulanan şahıs hakkında alınan karar, üst mahkeme tarafından kaldırıldı.

Kaynak: İHA