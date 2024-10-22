Keçi Testisiyle Servet Sahibi Olan Doktorun Bulduğu İlginç 'Tedavi' Yöntemi

Çiftçi doktorun bu söylediklerini ciddiye almış ve kendine keçi testisi nakledilmesini istemişti. Çiftçi ve doktor kafa kafaya verdi, işlemi gerçekleştirdi. Tabii bu haber köylüler arasında yayılmıştı. Daha sonra pek çok kişi bu ameliyatı olmak istediğini söylemeye başladı.

Bu kısımların ne kadar doğru olduğu tartışılır elbette.