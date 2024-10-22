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Keçi Testisiyle Servet Sahibi Olan Doktorun Bulduğu İlginç 'Tedavi' Yöntemi

Keçi Testisiyle Servet Sahibi Olan Doktorun Bulduğu İlginç 'Tedavi' Yöntemi

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
22.10.2024 - 11:54

Tarih, bugüne kadar ilginç tedavi yöntemleri gördü. Günümüzde 'alternatif tıp' denilen olay, geçmiş yıllarda pek çok insanın körü körüne inandığı bir uygulamaydı. 

John Brinkley adındaki bir doktor ise uydurduğu tedavileri bir adım öteye taşımış ve erkeklere keçi testisi nakletmeye başlamıştı. 

Kaynak: BBC

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John Brinkley adındaki bir doktor, bulduğu ilginç yöntemle tarihe adını yazdırmayı başardı.

John Brinkley adındaki bir doktor, bulduğu ilginç yöntemle tarihe adını yazdırmayı başardı.

BBC'nin aktardığına göre, her şey 1917 yılında ABD'nin Kansas eyaletindeki bir çiftçinin, doktor Brinkley'nin kapısını çalmasıyla başladı. Çiftçi, cinsel iktidarsızlık sorunu yaşıyordu. 

Bugüne kadar pek çok doktorun kapısını çalmış, denenmedik ilaç, tedavi bırakmamıştı. Ancak hiçbirinin işe yaramadığını söylüyordu.

Doktor Brinkley de çiftçiye hak vererek 'modern' tıbbın bu konuda eksik olduğunu söyledi ve ekledi: "Eğer bir keçi olsaydın hiç böyle sorunların olmazdı!"

Doktor Brinkley de çiftçiye hak vererek 'modern' tıbbın bu konuda eksik olduğunu söyledi ve ekledi: "Eğer bir keçi olsaydın hiç böyle sorunların olmazdı!"

Şakayla karışık söylenen bu cümle, aslında Brinkley'nin geçmiş yıllarındaki deneyimlerinden geliyordu. Brinkley, 1913 yılında bir arkadaşıyla beraber ruhsatsız çalıştıkları bir işletme kurmuş, erkeklerin enerji sorunlarını kendilerince tedavi etmeye başlamıştı.

Fakat işletme ruhsatsız olduğu için kapatılmış, iki arkadaş da hapse atılmıştı. İki yıl sonra hapisten çıkan meşhur doktorumuz, yeni çalıştığı yerde keçilerin nasıl çiftleştiklerine şahit olmuştu.

Şakayla karışık söylenen bu cümle gerçek oldu, doktor Brinkley çiftçiye keçi testisi nakletti.

Şakayla karışık söylenen bu cümle gerçek oldu, doktor Brinkley çiftçiye keçi testisi nakletti.

Çiftçi doktorun bu söylediklerini ciddiye almış ve kendine keçi testisi nakledilmesini istemişti. Çiftçi ve doktor kafa kafaya verdi, işlemi gerçekleştirdi. Tabii bu haber köylüler arasında yayılmıştı. Daha sonra pek çok kişi bu ameliyatı olmak istediğini söylemeye başladı.

Bu kısımların ne kadar doğru olduğu tartışılır elbette.

Hatta eşlerine de keçi yumurtası nakledilmesini isteyen, nakil işlemlerinden sonra çocuk sahibi olduklarını iddia eden isimler bile vardı!

Hatta eşlerine de keçi yumurtası nakledilmesini isteyen, nakil işlemlerinden sonra çocuk sahibi olduklarını iddia eden isimler bile vardı!

Bu kısımların birer şehir efsanesi veya doktor Brinkley'nin daha çok para kazanma arzusuyla uydurduğu şeyler olduğunu tahmin etmek zor değil. Fakat gelin görün ki o yıllarda meşhur olan doktor Brinkley, servetine servet ününe ün kattı. 

Kimileri çıkıp Brinkley'nin tedavisinin yanlış olduğunu söylese de, tedaviden memnun kalmayan insanlar ortaya çıksa da çoğunluk doktora inanmaya devam ediyordu.

1930'da artan memnuniyetsizliklerin ardından doktorun ruhsatı iptal edildi. Ancak Brinkley'nin şöhretinin sonu bu değildi.

1930'da artan memnuniyetsizliklerin ardından doktorun ruhsatı iptal edildi. Ancak Brinkley'nin şöhretinin sonu bu değildi.

Doktor, Kansas'da bağımsız vali adayı oldu, seçimlere katıldı. Kendi radyo kanalını kurdu, diğer radyoların bahsedemediği seks, din, sağlık gibi konulara yer vererek dönemin en güçlü seslerinden biri oldu. Hatta birkaç farklı eyalette hekimlik bile yapmaya başladı.

Doktor Brinkley'nin sonunu getiren şey ise ameliyat masasında öldüğü kanıtlanan 42 erkek oldu.

Brinkley'nin güçlendiği dönemde onun hakkında yazılar kaleme alan Fishbein, doktordan 'kötü niyetli dolandırıcı' diye bahsetti. Hastalar bir araya gelerek doktoru mahkemeye verdi, mahkeme ise doktorun aleyhine karar verdi.

Milyonlarca dolar tazminat ödeyen doktor, 1941 yılında iflas etti, sağlığını ve hayatını kaybetti.

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