Keçi Testisiyle Servet Sahibi Olan Doktorun Bulduğu İlginç 'Tedavi' Yöntemi
Keçi Testisiyle Servet Sahibi Olan Doktorun Bulduğu İlginç 'Tedavi' Yöntemi
Tarih, bugüne kadar ilginç tedavi yöntemleri gördü. Günümüzde 'alternatif tıp' denilen olay, geçmiş yıllarda pek çok insanın körü körüne inandığı bir uygulamaydı.
John Brinkley adındaki bir doktor ise uydurduğu tedavileri bir adım öteye taşımış ve erkeklere keçi testisi nakletmeye başlamıştı.
Kaynak: BBC
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John Brinkley adındaki bir doktor, bulduğu ilginç yöntemle tarihe adını yazdırmayı başardı.
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Doktor Brinkley de çiftçiye hak vererek 'modern' tıbbın bu konuda eksik olduğunu söyledi ve ekledi: "Eğer bir keçi olsaydın hiç böyle sorunların olmazdı!"
Şakayla karışık söylenen bu cümle gerçek oldu, doktor Brinkley çiftçiye keçi testisi nakletti.
Hatta eşlerine de keçi yumurtası nakledilmesini isteyen, nakil işlemlerinden sonra çocuk sahibi olduklarını iddia eden isimler bile vardı!
1930'da artan memnuniyetsizliklerin ardından doktorun ruhsatı iptal edildi. Ancak Brinkley'nin şöhretinin sonu bu değildi.
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