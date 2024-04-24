KDV Tartışmasında İfşa Başladı: Düşük KDV'li Ürünler Üzerinden Fiş Kesenleri Paylaştılar
KDV Tartışmasında İfşa Başladı: Düşük KDV'li Ürünler Üzerinden Fiş Kesenleri Paylaştılar
KDV oranlarında tartışma bitmiyor. Türkiye, dünyada dolaylı vergilerin yüksekliğiyle öne çıkarken, KDV'nin alım gücünü ezdiği vatandaşın sırtına bir yük daha bindirmesi geçtiğimiz günlerdeki düzenlemeyle yeniden gündeme geldi. Bu kez düşük KDV'li ürünler üzerinden fiş kesenler ifşa oldu.
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Seçimler öncesinde birçok iddianın odak noktasında KDV artışları vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de her seferinde bu iddiaları reddetmişti.
KDV oranlarında, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamayla artırım yapıldığı tartışmaları gündem olmuştu.
"denetlecomtr" isimli hesap Twitter'da düşük KDV üzerinden fiş fatura kesenleri sordu.
Kullanıcılar da aldıkları ürünle farklı oranda KDV kesenleri açıkladılar.
Birçok işletmede yapıldığı görülen bu KDV oyunu gözler önüne serildi.
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Vergiden kaçınarak, kârı maksimize etmenin yollarını bulan iş yerlerinden örneklere buyurun.
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Siz de dikkat ediyor musunuz fişlere?
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