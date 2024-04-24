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KDV Tartışmasında İfşa Başladı: Düşük KDV'li Ürünler Üzerinden Fiş Kesenleri Paylaştılar

KDV Tartışmasında İfşa Başladı: Düşük KDV'li Ürünler Üzerinden Fiş Kesenleri Paylaştılar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
24.04.2024 - 09:42

KDV oranlarında tartışma bitmiyor. Türkiye, dünyada dolaylı vergilerin yüksekliğiyle öne çıkarken, KDV'nin alım gücünü ezdiği vatandaşın sırtına bir yük daha bindirmesi geçtiğimiz günlerdeki düzenlemeyle yeniden gündeme geldi. Bu kez düşük KDV'li ürünler üzerinden fiş kesenler ifşa oldu.

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Seçimler öncesinde birçok iddianın odak noktasında KDV artışları vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de her seferinde bu iddiaları reddetmişti.

Seçimler öncesinde birçok iddianın odak noktasında KDV artışları vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de her seferinde bu iddiaları reddetmişti.

Vergi artışlarına yönelik iddiaların reddinde İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de sıkı takiple yalanlamaları hızlıca cevaplandırmıştı.

KDV oranlarında, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamayla artırım yapıldığı tartışmaları gündem olmuştu.

KDV oranlarında, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamayla artırım yapıldığı tartışmaları gündem olmuştu.

Durumun gerçeği ise açıklamalarla ortaya çıkmıştı. KDV'si düşük olan ürünler üzerinden fiş fatura kesenlere yönelik bir düzenleme yapılmıştı.

"denetlecomtr" isimli hesap Twitter'da düşük KDV üzerinden fiş fatura kesenleri sordu.

"denetlecomtr" isimli hesap Twitter'da düşük KDV üzerinden fiş fatura kesenleri sordu.
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Ürün aldığınızda size verilen fişi kontrol eder misiniz? %0 ya da %1 KDV kesilen fişlerinizi ifşa etmek için bekliyoruz.

Kullanıcılar da aldıkları ürünle farklı oranda KDV kesenleri açıkladılar.

Kullanıcılar da aldıkları ürünle farklı oranda KDV kesenleri açıkladılar.

Birçok işletmede yapıldığı görülen bu KDV oyunu gözler önüne serildi.

Birçok işletmede yapıldığı görülen bu KDV oyunu gözler önüne serildi.
twitter.com
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Vergiden kaçınarak, kârı maksimize etmenin yollarını bulan iş yerlerinden örneklere buyurun.

Vergiden kaçınarak, kârı maksimize etmenin yollarını bulan iş yerlerinden örneklere buyurun.
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Siz de dikkat ediyor musunuz fişlere?

Siz de dikkat ediyor musunuz fişlere?
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