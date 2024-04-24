KDV Tartışmasında İfşa Başladı: Düşük KDV'li Ürünler Üzerinden Fiş Kesenleri Paylaştılar

KDV oranlarında tartışma bitmiyor. Türkiye, dünyada dolaylı vergilerin yüksekliğiyle öne çıkarken, KDV'nin alım gücünü ezdiği vatandaşın sırtına bir yük daha bindirmesi geçtiğimiz günlerdeki düzenlemeyle yeniden gündeme geldi. Bu kez düşük KDV'li ürünler üzerinden fiş kesenler ifşa oldu.