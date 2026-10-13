Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan German Onugkha'ya Sert Yanıt, "Dövmediği Oyuncu Kalmamış"

Çamlı'nın tepkisine yol açan açıklamalarında Onugkha, Kayseri'deki yaşam koşullarını eleştirmişti. Rus futbolcu restoranlardaki yemek kalitesini beğenmediğini, taksi hizmetlerinden memnun kalmadığını ve futbolcu olduğu anlaşıldığında kendisinden normal fiyatların çok üzerinde ücretler istendiğini ileri sürmüştü. Onugkha şu ifadeleri kullanmıştı.

'Bir şey almak için pazara gidiyorsunuz ve yaklaşık olarak fiyatını biliyorsunuz. Orada futbolcu olduğunuzu görüyor ve kasten futbolcuları dolandırıyorlar. Ya da başka bir örnek, eskiden futbolcularla çalışan bir şoförüm vardı. Ne kadar kazandığını biliyordum, ayda 1300 euro. Mülakatta ne kadar kazandığını sordum ve 1600 dedi. Neden yalan söylüyor? İşte bu bir aldatmaca ve her yerde var. Kayseri'de hiçbir şey yok. Yemek kalitesi kötü, restoranlar berbat. Oradaki durumdan hiç hoşlanmadım. Normal taksiler yok, herkes sizi dolandırmaya çalışıyor. Futbolcu olduğunuzu anladıklarında sizi beş kat daha fazla dolandırıyorlar! Birkaç yıldır hindistan cevizi suyu içiyorum, toparlanmama yardımcı oluyor ama şehirde bunu bulamıyorsunuz, piyasada yok. Penza'da ise kolayca bulabilirsiniz.'

Onugkha sözlerini şöyle sürdürmüştü.

'Tüm Türkiye adına konuşamam ama özellikle Kayseri'den bahsediyorsak, durum berbat. Bu bile hafif bir ifade.'