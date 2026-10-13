Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan German Onugkha'ya Sert Yanıt, "Dövmediği Oyuncu Kalmamış"
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Kayserispor'un eski futbolcusu German Onugkha'nın Kayseri hakkındaki sözlerine kulüp başkanı Ali Çamlı'dan yanıt geldi. Çamlı, Rus golcüye sert sözlerle karşılık verdi. Başkan, Onugkha'nın kulüpte geçirdiği döneme dair dikkat çeken bir iddiayı da gündeme getirdi.
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Ali Çamlı'dan Onugkha'ya yanıt geldi.
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Çamlı, sert ifadeler kullandı.
Onugkha Kayseri'yi eleştirmişti.
Onugkha geçen sezon 8 gol attı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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