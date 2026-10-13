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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan German Onugkha'ya Sert Yanıt, "Dövmediği Oyuncu Kalmamış"

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan German Onugkha'ya Sert Yanıt, "Dövmediği Oyuncu Kalmamış"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.10.2026 - 20:43
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Kayserispor'un eski futbolcusu German Onugkha'nın Kayseri hakkındaki sözlerine kulüp başkanı Ali Çamlı'dan yanıt geldi. Çamlı, Rus golcüye sert sözlerle karşılık verdi. Başkan, Onugkha'nın kulüpte geçirdiği döneme dair dikkat çeken bir iddiayı da gündeme getirdi.

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Ali Çamlı'dan Onugkha'ya yanıt geldi.

Ali Çamlı'dan Onugkha'ya yanıt geldi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Faruk Aydemir'in aktardığı açıklamalarında German Onugkha'nın Kayseri ve Kayserispor hakkındaki sözlerine tepki gösterdi. Çamlı, eski futbolcuya yönelik eleştirilerinde ağır ifadeler kullandı ve Onugkha'nın kulüpte geçirdiği döneme ilişkin iddialarını da dile getirdi.

Çamlı, sert ifadeler kullandı.

Çamlı, sert ifadeler kullandı.

Çamlı, Onugkha'nın Kayserispor'da forma giydiği dönemde takım arkadaşlarıyla sorun yaşadığını öne sürdü. Başkana göre Rus futbolcu tesislerde bazı oyuncularla fiziksel tartışmalara girdi ve takım arkadaşlarına saldırdı. Çamlı bu konuda şu ifadeleri kullandı.

'Ağzına Kayserispor'u alamaz. Eşek hoşaftan ne anlar. Kulüpte tesislerde bu oyuncu diğer oyuncuları yumruklamış. Dövmediği oyuncu kalmamış ve bunu ben de yeni öğrendim.'

Çamlı, söz konusu olayları kendisinin de yeni öğrendiğini belirterek eski futbolcuya yönelik eleştirilerini sürdürdü. Bu iddialara ilişkin Onugkha cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

Onugkha Kayseri'yi eleştirmişti.

Onugkha Kayseri'yi eleştirmişti.

Çamlı'nın tepkisine yol açan açıklamalarında Onugkha, Kayseri'deki yaşam koşullarını eleştirmişti. Rus futbolcu restoranlardaki yemek kalitesini beğenmediğini, taksi hizmetlerinden memnun kalmadığını ve futbolcu olduğu anlaşıldığında kendisinden normal fiyatların çok üzerinde ücretler istendiğini ileri sürmüştü. Onugkha şu ifadeleri kullanmıştı.

'Bir şey almak için pazara gidiyorsunuz ve yaklaşık olarak fiyatını biliyorsunuz. Orada futbolcu olduğunuzu görüyor ve kasten futbolcuları dolandırıyorlar. Ya da başka bir örnek, eskiden futbolcularla çalışan bir şoförüm vardı. Ne kadar kazandığını biliyordum, ayda 1300 euro. Mülakatta ne kadar kazandığını sordum ve 1600 dedi. Neden yalan söylüyor? İşte bu bir aldatmaca ve her yerde var. Kayseri'de hiçbir şey yok. Yemek kalitesi kötü, restoranlar berbat. Oradaki durumdan hiç hoşlanmadım. Normal taksiler yok, herkes sizi dolandırmaya çalışıyor. Futbolcu olduğunuzu anladıklarında sizi beş kat daha fazla dolandırıyorlar! Birkaç yıldır hindistan cevizi suyu içiyorum, toparlanmama yardımcı oluyor ama şehirde bunu bulamıyorsunuz, piyasada yok. Penza'da ise kolayca bulabilirsiniz.'

Onugkha sözlerini şöyle sürdürmüştü.

'Tüm Türkiye adına konuşamam ama özellikle Kayseri'den bahsediyorsak, durum berbat. Bu bile hafif bir ifade.'

Onugkha geçen sezon 8 gol attı.

Onugkha geçen sezon 8 gol attı.

Geçen sezon Kayserispor forması giyen German Onugkha, sarı-kırmızılı ekiple 27 Süper Lig maçına çıktı ve 8 gol ile 1 asistlik katkı sağladı. Futbolcunun Kayserispor ile yolları Ağustos 2026'da karşılıklı anlaşmayla ayrıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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