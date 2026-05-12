Kayseri'de Waffle Krizi Tutanlar Toplansın: Gerçek Belçika Çikolatasıyla Şehrin En Tatlı Mekanı "Dream Waffle"

Kendi Tatlı Rüyanızın Şefi Sizsiniz: 'Benim waffle'ım tam benim damak tadıma göre olmalı' diyenlerdenseniz, mekanın 6 adımlı 'Kendi Waffle'ını Oluştur' konsepti tam size göre. Hamurunuzu (sade veya kakaolu) seçiyor, çikolatanızı belirliyor, taze meyvelerle renklendirip fındık, fıstık veya damla çikolata gibi çıtır lezzetlerle taçlandırıyorsunuz. Son dokunuşu da en sevdiğiniz sosla yapıp kendi şaheserinizi yaratıyorsunuz.

Kalabalık Grupların Favorisi 'Dream Setler': 'Sadece waffle kesmez, masayı donatalım' derseniz, mekanın 2 ve 4 kişilik efsanevi set menüleri var. Düşünün; devasa bir sunum tahtasında pancake, waffle, kruvasan ve profiterol bir arada! Kalabalık arkadaş grupları veya aile tatlı kaçamakları için inanılmaz doyurucu bir seçenek.

Sadece Tatlı Değil, Ferahlatan İçecekler: Çikolatanın o yoğun lezzetini dengelemek isterseniz mekanın özel reçetesi olan imza içecekleri mutlaka denenmeli. Kavun ve sodanın uyumuyla hazırlanan serinletici 'Dream Melon' veya çarpıcı rengiyle 'Kızıl Orman' kokteyli, tatlı keyfinizi ikiye katlayacak.