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Kayseri’de Maskeli Sapık Dehşeti: Zihinsel Engelli Kadını Taciz Etmiş

Kayseri’de Maskeli Sapık Dehşeti: Zihinsel Engelli Kadını Taciz Etmiş

Kayseri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.06.2024 - 13:00

Kayseri’de bir kişi, yüzüne maske takarak zihinsel engeli bulunan bir kadını taciz etti. Görüntüler sonrası harekete geçen ve özel ekip kuran polis ekipleri, maskeli sapığı yakaladı.

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Kayseri’de yaşanan iğrenç taciz olayı kameralar tarafından kaydedildi.

Kayseri’de yaşanan iğrenç taciz olayı kameralar tarafından kaydedildi.

56 yaşındaki M.K., takip ettiği yüzde 90 zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundu.

56 yaşındaki M.K., takip ettiği yüzde 90 zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundu.

70 saatlik güvenlik kamerası kaydını izleyen polis ekipleri, kar maskeli sapığı yakalamayı başardı. Gözaltına alınan şahısın işlemleri sürüyor.

70 saatlik güvenlik kamerası kaydını izleyen polis ekipleri, kar maskeli sapığı yakalamayı başardı. Gözaltına alınan şahısın işlemleri sürüyor.

İşte Kayseri’deki iğrenç görüntüler 👇

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