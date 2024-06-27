Kayseri’de Maskeli Sapık Dehşeti: Zihinsel Engelli Kadını Taciz Etmiş
Kayseri’de Maskeli Sapık Dehşeti: Zihinsel Engelli Kadını Taciz Etmiş
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Kayseri’de yaşanan iğrenç taciz olayı kameralar tarafından kaydedildi.
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56 yaşındaki M.K., takip ettiği yüzde 90 zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundu.
70 saatlik güvenlik kamerası kaydını izleyen polis ekipleri, kar maskeli sapığı yakalamayı başardı. Gözaltına alınan şahısın işlemleri sürüyor.
İşte Kayseri’deki iğrenç görüntüler 👇
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