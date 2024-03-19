Markette Alışveriş Yapan Kadını Taciz Eden Şahıs Yakalandı!

Ekici yaptığı açıklamada, 'İlimiz merkezinde bulunan bir zincir markette akli dengesi bozuk olan bir vatandaş tarafından alışveriş yaptığı esnada bir bayan müşteriye yönelik gerçekleştirilen taciz olayıyla ilgili; yapılan ihbar üzerine kolluk kuvvetleri olaya anında müdahale ederek akli dengesi bozuk olan vatandaşımızı gözaltına almıştır. Konuyla ilgili adli süreç devam etmekte olup, akli dengesi bozuk olan (Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanınca yüzde 40 engelli raporu verilen; organik olmayan psikoz, tedavi ile işlevselliği kısmen düzelen) vatandaşımız gerekli sağlık kontrolü ve tedavisinin yapılması için sevk edilmiştir' dedi.