Kaynana Köylü Nazlı Sabancı'dan Kocam Köylü Özpirinçci'ye 30 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Kaynana Köylü Nazlı Sabancı'dan Kocam Köylü Özpirinçci'ye 30 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Danla Bilic, havalı köpeğiyle poz verdi.
Yasemin Tatlıses, biricik kocası İdo Tatlıses'in sırtında keyif yapan bebişini paylaştı.
Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın güzelliğine düştü.
Yargı bitti ama Pınar Deniz Yargı ekibinden kopamadı.
Özge Özpirinçci yine bildiğiniz gibiydi.
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Gülşen, 48. yaş doğum gününden yeni kareler paylaştı.
Berfu Yenenler, güne şakalı başladı.
Arzu Sabancı, kadim dostlarıyla anı biriktirdi.
Cemal Can Canseven, yine tenis antremanına koştu.
Kaynana köylü Nazlı Sabancı, Arzu Sabancı'nın iş birliğinin reklamını yapmayı eksik etmedi!
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