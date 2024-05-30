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Kaynana Köylü Nazlı Sabancı'dan Kocam Köylü Özpirinçci'ye 30 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Kaynana Köylü Nazlı Sabancı'dan Kocam Köylü Özpirinçci'ye 30 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
31.05.2024 - 01:29

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Danla Bilic, havalı köpeğiyle poz verdi.

Danla Bilic, havalı köpeğiyle poz verdi.

Yasemin Tatlıses, biricik kocası İdo Tatlıses'in sırtında keyif yapan bebişini paylaştı.

Yasemin Tatlıses, biricik kocası İdo Tatlıses'in sırtında keyif yapan bebişini paylaştı.

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Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın güzelliğine düştü.

Yargı bitti ama Pınar Deniz Yargı ekibinden kopamadı.

Yargı bitti ama Pınar Deniz Yargı ekibinden kopamadı.

Özge Özpirinçci yine bildiğiniz gibiydi.

Özge Özpirinçci yine bildiğiniz gibiydi.
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Gülşen, 48. yaş doğum gününden yeni kareler paylaştı.

Gülşen, 48. yaş doğum gününden yeni kareler paylaştı.

Berfu Yenenler, güne şakalı başladı.

Berfu Yenenler, güne şakalı başladı.

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Arzu Sabancı, kadim dostlarıyla anı biriktirdi.

Cemal Can Canseven, yine tenis antremanına koştu.

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Kaynana köylü Nazlı Sabancı, Arzu Sabancı'nın iş birliğinin reklamını yapmayı eksik etmedi!

Kaynana köylü Nazlı Sabancı, Arzu Sabancı'nın iş birliğinin reklamını yapmayı eksik etmedi!
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