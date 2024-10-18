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Kayak Sezonu Hazırlıkları Başlasın! Zirvedeyken Size Şıklık ve Konfor Sunacak Ürünler

etiket Kayak Sezonu Hazırlıkları Başlasın! Zirvedeyken Size Şıklık ve Konfor Sunacak Ürünler

Alev Alev
Alev Alev - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 10:01

Kayak sezonu kapıda. Soğuklar başlamadan hazırlıkları tamamlamaya ne dersiniz? Kalitesi ve kullanışlı detayları ile çok beğenilen Tchibo kayak kıyafetlerini fiyatları ile sizin için listeledik. Tchibo'nun kayak kıyafetleri geniş bir koleksiyona sahip. Bere, eldiven, kayak pantolonu, içlik ve elbette montlar... Bu arada, aramızda kalsın ama, sadece kayak ve snowboard yapanlar değil Tchibo'nun kışlık montlarına herkes bayılıyor. O yüzden bence mutlaka bir göz atın!

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 13.10.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Tchibo Kayak Montu

1. Tchibo Kayak Montu

34-46 arası geniş beden seçeneğine sahip olan kayak montunun renkleri çok tatlı.

DryProof teknolojisi ile su ve rüzgar geçirmez özellikte olan montun iç kısmında cırt cırtlı ve fermuarlı cepleri olması da çok kullanışlı.

Fiyatı 3999 TL.

Tchibo Kayak Montu

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2. Tchibo Kayak Pantolonu

2. Tchibo Kayak Pantolonu

Hem kaliteli hem kullanışlı bir kayak pantolonu. Üst baldırında gizli fermuarlı yan cebi var. Ayrıca kolayca giymek ve çıkarmak için paçaları gizli fermuarlı.

Demiştik size Tchibo bu işi biliyor.

S-XXL arası beden seçeneği bulunan kayak pantolonunun lacivert rengi de var.

Kullanıcılar kalıbın biraz büyük olduğunu belirtmiş.

Fiyatı 3159 TL.

Tchibo Kayak Pantolonu

'Ürün çok büyüktü, ama kumaş ve duruşu oldukça iyiydi. XL almıştık boyu çok uzun geldi.'

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3. Tchibo Kayak Montu

3. Tchibo Kayak Montu

Kayak kıyafeti olarak ideal olan bu montu kışlık mont olarak da değerlendirebilirsiniz çünkü rengi ve kalitesi gerçekten çok iyi ve sıcacık tutuyor.

High Performance kaplama ve kapalı dikişleri sayesinde su ve rüzgar geçirmez özellikte olduğunun da altını çizelim.

Kırmızı rengi de olan kayak montunun fiyatı 4599 TL.

Tchibo Kayak Montu

'Havaların soğumasıyla tercih ettiğim bir mont arkadaş tavsiyesiyle aldım. Daha giyemedim ama iç tasarımını gördükten sonra sıcak tutacağını düşünüyorum.'

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4. Tchibo Kayak ve Snowboard Montu

4. Tchibo Kayak ve Snowboard Montu

34-46 arası geniş beden seçeneğine sahip olan kayak montunun içindeki büzgü ipi sayesinde bel genişliği ayarlanabiliyor.

Su ve rüzgar geçirmez özellikte olan montun ön kolunda kayak kartı cebi olması harika özelliklerinden sadece biri.

Fiyatı 3999 TL.

Tchibo Kayak ve Snowboard Montu

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5. Tchibo Kapitone Kayak Montu

5. Tchibo Kapitone Kayak Montu

Ekstra yumuşak, hafif ve sıcacık tutan montun 2 adet fermuarlı yan cep ve 1 adet cırt cırtlı iç cebi bulunuyor.

Ayrıca kol kısmında da 1 adet fermuarlı cebi var.

34-46 arası bedeni mevcut.

Fiyatı 2999 TL.

Tchibo Kapitone Kayak Montu

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6. Tchibo Termal Pantolon

6. Tchibo Termal Pantolon

İçinde hareket özgürlüğüne sahip olabileceğiniz, sizi sıcacık tutacak bir termal pantolon. DryActive Plus malzemesi sayesinde hava alır, nem transferi sağlar ve çabuk kurur.

XS-XL arası bedeni mevcut.

Fiyatı 999 TL.

Tchibo Termal Pantolon

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7. Tchibo Polar Mont

7. Tchibo Polar Mont

Bağcıklarla genişliği ayarlanabilir etek uçlarına sahip olan polar monta bayılacaksınız. Yumuşacık bir dokusu var ve ısı izolasyonu çok başarılı.

XS-XL arası bedeni mevcut.

Fiyatı 1439 TL.

Tchibo Polar Mont

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8. Tchibo Örgü Saç Bandı

8. Tchibo Örgü Saç Bandı

Bere takmayı sevmeyenler için harika bir alternatif. Kulaklarınızı sıcacık tutacak yumuşak mikro polar astara sahip.

Koyu yeşil renk seçeneği de var.

Fiyatı 259 TL.

Tchibo Örgü Saç Bandı

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9. Tchibo Kayak Montu

9. Tchibo Kayak Montu

Rengi ve kalitesi ile en sevilen modellerden biri.

Yüksek performanslı laminasyon ve sızdırmaz dikişler sayesinde su ve rüzgar geçirmez; hava geçirir - kayak ve diğer kış sporları gibi açık hava etkinlikleri için ideal bir mont.

34-46 arası bedeni var ancak bedenleri hızla tükeniyor bizden söylemesi.

Fiyatı 4599 TL.

Tchibo Kayak Montu

'Harika bir rengi var çok çok işlevsel ve cuk oturdu bedeni, çok beğendim, düşünmeden alın.'

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10. Tchibo Örgü Yuvarlak Atkı

10. Tchibo Örgü Yuvarlak Atkı

Soğuktan ve rüzgardan sizi koruyan çok şık ve kaliteli bir duruşu olan atkının fiyatı 439 TL.

Tchibo Örgü Yuvarlak Atkı

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11. Tchibo Yüksek Belli Kayak Pantolonu

11. Tchibo Yüksek Belli Kayak Pantolonu

Yüksek belden başkasını giyemeyenlerin favorisi.

High Performance kaplama ve kapalı dikişleri sayesinde hava geçirir ama su ve rüzgar geçirmez.

34-46 arası bedeni mevcut.

Fiyatı 3159 TL.

Tchibo Yüksek Belli Kayak Pantolonu

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12. Tchibo Örgü Polar Troyer Kazak

12. Tchibo Örgü Polar Troyer Kazak

Fermuarlı dik yakası ile oldukça havalı duran model aynı zamanda yumuşacık ve sıcacık tutuyor.

S-XXL arası beden seçeneği var.

Fiyatı ise 999 TL.

Tchibo Örgü Polar Troyer Kazak

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