Kavvam Erkek Ne Demek? Sosyal Medyada Gündem Olan Kavvam Erkek Nasıl Olunuyor?

Sosyal medyada son dönemde “kavvam erkek” ifadesi daha sık kullanılmaya başladı. Özellikle geleneksel kadın-erkek rollerinin tartışıldığı içeriklerde karşılaşılan bu kavram, birçok kişinin “Kavvam erkek ne demek?” ve “Kavvam ne anlama geliyor?” sorularını araştırmasına neden oldu.

Kavvam kavramının gündeme gelmesinde, son yıllarda sosyal medyada popülerleşen “tradwife” akımının da etkisi bulunuyor. Peki kavvam erkek ne demek, bu ifade nereden geliyor ve sosyal medyada nasıl kullanılıyor?

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