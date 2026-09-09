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Kavvam Erkek Ne Demek? Sosyal Medyada Gündem Olan Kavvam Erkek Nasıl Olunuyor?

Kavvam Erkek Ne Demek? Sosyal Medyada Gündem Olan Kavvam Erkek Nasıl Olunuyor?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 17:05
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Sosyal medyada son dönemde “kavvam erkek” ifadesi daha sık kullanılmaya başladı. Özellikle geleneksel kadın-erkek rollerinin tartışıldığı içeriklerde karşılaşılan bu kavram, birçok kişinin “Kavvam erkek ne demek?” ve “Kavvam ne anlama geliyor?” sorularını araştırmasına neden oldu.

Kavvam kavramının gündeme gelmesinde, son yıllarda sosyal medyada popülerleşen “tradwife” akımının da etkisi bulunuyor. Peki kavvam erkek ne demek, bu ifade nereden geliyor ve sosyal medyada nasıl kullanılıyor?

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Tradwife Akımı Nedir?

Tradwife Akımı Nedir?

“Kavvam erkek” kavramına geçmeden önce, sosyal medyada son yıllarda öne çıkan tradwife akımını hatırlamak gerekiyor.

Tradwife, İngilizce “traditional wife” yani “geleneksel eş” ifadesinin kısaltması olarak kullanılıyor. Akım, kadının ev işleri, yemek, çocuk bakımı ve aile yaşamını merkeze aldığı, erkeğin ise ailenin temel ekonomik sorumluluğunu üstlendiği geleneksel bir yaşam modelini öne çıkarıyor.

TikTok ve Instagram gibi platformlarda bu yaşam tarzını anlatan içeriklerin yaygınlaşmasıyla birlikte geleneksel kadın ve erkek rolleri de yeniden tartışılmaya başlandı. “Kavvam erkek” ifadesi de bu tartışmalar içerisinde sosyal medyada daha görünür hâle geldi.

Kavvam Erkek Ne Demek?

Kavvam Erkek Ne Demek?

Kavvam erkek, sosyal medyada genel olarak ailesinin sorumluluğunu üstlenen, eşini ve ailesini koruyan, ekonomik yükümlülükleri yerine getiren ve aile içerisinde sorumluluk alan erkek anlamında kullanılıyor.

Ancak “kavvam” kelimesinin kökeni günümüzdeki sosyal medya akımlarından çok daha eskiye dayanıyor. Kavram, İslamî kaynaklarda özellikle Nisâ Suresi’nin 34. ayetinde geçen “kavvâmûn” ifadesiyle ilişkilendiriliyor.

Diyanet’in ilgili tefsirinde kavvâmlık, aile içerisinde koruma, gözetme, sorumluluk üstlenme ve geçim yükümlülükleriyle bağlantılı olarak açıklanıyor. Bu nedenle kavvam kavramını yalnızca “evin reisi” veya “kadın üzerinde otorite kuran erkek” şeklinde tanımlamak kavramın kapsamını daraltıyor.

Kavvam Ne Anlama Geliyor?

Kavvam Ne Anlama Geliyor?

“Kavvam” kelimesi Arapça kökenli “kavvâm” kelimesinden geliyor. Kavramın kullanıldığı bağlama göre yönetme, gözetme, koruma, sorumluluk üstlenme ve bir işin başında bulunma gibi anlamları bulunuyor.

Kur’an’daki kullanımında ise özellikle aile içindeki sorumluluklarla bağlantılı bir anlam taşıyor. Diyanet’in Nisâ Suresi 34. ayet tefsirinde erkeklerin aile geçimi ve mali yükümlülükleri üstlenmesi, kavvâmlık kavramıyla ilişkilendirilen unsurlar arasında yer alıyor.

Kavvam Erkek Sosyal Medyada Neden Gündem Oldu?

Kavvam Erkek Sosyal Medyada Neden Gündem Oldu?

Tradwife akımıyla birlikte “geleneksel kadın nasıl olmalı?” tartışmasının yanı sıra “geleneksel erkek nasıl olmalı?” sorusu da sosyal medyada öne çıktı.

Bu kapsamda bazı sosyal medya kullanıcıları, geleneksel eş rolünü benimseyen kadınların karşısında ailenin maddi ve manevi sorumluluğunu üstlenen “kavvam erkek” modelini konumlandırıyor.

Ancak burada önemli bir ayrım bulunuyor. Tradwife modern bir sosyal medya kavramıyken kavvam, dinî kaynaklarda çok daha eski bir kavramdır. Bu nedenle sosyal medyada kullanılan “kavvam erkek” ifadesi ile kavramın dinî bağlamdaki anlamını tamamen aynı kabul etmemek gerekiyor.

Kısaca Kavvam Erkek Ne Demek?

Özetle sosyal medyada kavvam erkek, ailesinin sorumluluğunu üstlenen, geçimini sağlamak için çalışan, koruyucu ve sorumluluk sahibi erkek modelini ifade etmek için kullanılıyor.

Kavramın kökeni ise Nisâ Suresi 34. ayette geçen “kavvâmûn” ifadesine dayanıyor. Günümüzde sosyal medya kullanıcıları tarafından geleneksel ilişki ve aile modeli tartışmaları içerisinde yeniden yorumlanıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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