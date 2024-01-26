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Kastamonu’da Feci Kaza: Yolcu Otobüsü Devrildi, 6 Kişi Hayatı Kaybetti

Kastamonu’da Feci Kaza: Yolcu Otobüsü Devrildi, 6 Kişi Hayatı Kaybetti

Kastamonu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.01.2024 - 08:19 Son Güncelleme: 26.01.2024 - 08:51

Kastamonu-Taşköprü karayolunda seyir halindeki yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda vatandaş yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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Kastamonu’da seyir halindeki yolcu otobüsü yolunda henüz belirlenemeyen sebeple yolun kenarındaki tarlaya devrildi.

Kastamonu’da seyir halindeki yolcu otobüsü yolunda henüz belirlenemeyen sebeple yolun kenarındaki tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 6 kişinin öldüğü, çok sayıda yolcunun ise yaralandığı öğrenildi.

İlk belirlemelere göre kazada 6 kişinin öldüğü, çok sayıda yolcunun ise yaralandığı öğrenildi.

Olay yerinden ilk görüntüler 👇

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