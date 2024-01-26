Kastamonu’da Feci Kaza: Yolcu Otobüsü Devrildi, 6 Kişi Hayatı Kaybetti
Kastamonu’da Feci Kaza: Yolcu Otobüsü Devrildi, 6 Kişi Hayatı Kaybetti
Kastamonu-Taşköprü karayolunda seyir halindeki yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda vatandaş yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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Kastamonu’da seyir halindeki yolcu otobüsü yolunda henüz belirlenemeyen sebeple yolun kenarındaki tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada 6 kişinin öldüğü, çok sayıda yolcunun ise yaralandığı öğrenildi.
Olay yerinden ilk görüntüler 👇
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