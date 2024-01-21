Hindistan'da Korkunç Kaza: Teknoloji Firmasının CEO'su Metrelerce Yüksekten Düştü
Hindistan'da Korkunç Kaza: Teknoloji Firmasının CEO'su Metrelerce Yüksekten Düştü
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Hindistan'da Vistex isimli bir teknoloji firmasının düzenlediği etkinliklerde korkunç bir kaza yaşandı. Şirketin CEO'su Sanjay Shah kaza sonucu hayatını kaybetti.
Sahnenin üstüne kurulan platforma çıkarak konuşma yapan Shah ve şirketin üst düzey isimlerinden Vishwanath Raju Datla'yı taşıyan kafesin halatlarından biri koptu.
Halatların kopmasıyla birlikte yerden 15 metre yükseklikte olan kafes hızla yere çakıldı. Kafeste bulunan Shah, ters dönerek kafa üstü yere çakıldı.
Dünyaca ünlü birçok markanın bulunduğu etkinlikle yaşanan kaza ile ilgili açıklamada "Shah ve Raju'nun sahnenin tepesine çıkarılması iki günlük kutlamaları başlatmak için planlanmış bir gösteriydi" denildi.
1999 yılında danışmanlık şirketini kuran ve dünyanın farklı bölgelerinde 20'den fazla ofisi olan Shah, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kafeste bulunan Datla'nın ise durumunun ağır olduğu bildirildi.
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Etkinlikte bulunan çalışanlar tarafından çekilen kaza anı👇
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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ne saçma bir ülke
Ne işin var orada abi? Konser veren popçu musun sen? Ülkede hiçbir şey normal değil.
Sen popçu musun amk ne lan bu şekiller..