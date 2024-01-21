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Hindistan'da Korkunç Kaza: Teknoloji Firmasının CEO'su Metrelerce Yüksekten Düştü

Hindistan'da Korkunç Kaza: Teknoloji Firmasının CEO'su Metrelerce Yüksekten Düştü

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 11:24

Hindistan'da bir teknoloji şirketinin CEO'su yaşanan korkunç bir kaza ile hayatını kaybetti. Firma tarafından düzenlenen etkinlikler sırasında CEO Sanjay Shah, sahnede bulunan kafesin halatlarının kopmasıyla yere çakıldı.

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Hindistan'da Vistex isimli bir teknoloji firmasının düzenlediği etkinliklerde korkunç bir kaza yaşandı. Şirketin CEO'su Sanjay Shah kaza sonucu hayatını kaybetti.

Hindistan'da Vistex isimli bir teknoloji firmasının düzenlediği etkinliklerde korkunç bir kaza yaşandı. Şirketin CEO'su Sanjay Shah kaza sonucu hayatını kaybetti.

Sahnenin üstüne kurulan platforma çıkarak konuşma yapan Shah ve şirketin üst düzey isimlerinden Vishwanath Raju Datla'yı taşıyan kafesin halatlarından biri koptu.

Sahnenin üstüne kurulan platforma çıkarak konuşma yapan Shah ve şirketin üst düzey isimlerinden Vishwanath Raju Datla'yı taşıyan kafesin halatlarından biri koptu.

Halatların kopmasıyla birlikte yerden 15 metre yükseklikte olan kafes hızla yere çakıldı. Kafeste bulunan Shah, ters dönerek kafa üstü yere çakıldı.

Halatların kopmasıyla birlikte yerden 15 metre yükseklikte olan kafes hızla yere çakıldı. Kafeste bulunan Shah, ters dönerek kafa üstü yere çakıldı.

Dünyaca ünlü birçok markanın bulunduğu etkinlikle yaşanan kaza ile ilgili açıklamada "Shah ve Raju'nun sahnenin tepesine çıkarılması iki günlük kutlamaları başlatmak için planlanmış bir gösteriydi" denildi.

Dünyaca ünlü birçok markanın bulunduğu etkinlikle yaşanan kaza ile ilgili açıklamada "Shah ve Raju'nun sahnenin tepesine çıkarılması iki günlük kutlamaları başlatmak için planlanmış bir gösteriydi" denildi.

1999 yılında danışmanlık şirketini kuran ve dünyanın farklı bölgelerinde 20'den fazla ofisi olan Shah, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kafeste bulunan Datla'nın ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

1999 yılında danışmanlık şirketini kuran ve dünyanın farklı bölgelerinde 20'den fazla ofisi olan Shah, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kafeste bulunan Datla'nın ise durumunun ağır olduğu bildirildi.
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Etkinlikte bulunan çalışanlar tarafından çekilen kaza anı👇

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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mustafa metli

ne saçma bir ülke

darria

Ne işin var orada abi? Konser veren popçu musun sen? Ülkede hiçbir şey normal değil.

ömer

Sen popçu musun amk ne lan bu şekiller..