Kasım İndirimlerinde Neler Var? 6 Kasım 2026 Günün Fırsatları
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kasım indirimleri 2026 tüm hızıyla sürerken 'Efsane Kasım indirimleri ne zaman', 'Trendyol Kasım indirimleri' ve 'Hepsiburada Efsane Kasım' aramaları alışveriş gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Biz de 6 Kasım gününün öne çıkan indirimli ürünlerini ve sepet kuponlarını tek bir listede topladık.
Bu içerik 6.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
adidas Terrex Eastrail 3 spor ayakkabı erkek sneaker kategorisinde çok satanlar 1.si net 3.949,21 TL!
Stanley Classic Legendary 0,7 litre çelik yemek termosu 2.699,00 TL'den 1.750,18 TL'ye düştü!
Calvin Klein Trunk 3'lü paket erkek boxer seti 2.469,00 TL'den 1.234,50 TL'ye düştü!
Kodak Ektar H35 yarım format film kamerası 3.995,00 TL'den 2.785,35 TL'ye düştü!
LEGO Creator 3'ü 1 arada Kaplumbağa ile Nilüfer Çiçeği seti 429,00 TL'den 284,11 TL'ye düştü!
Kärcher SC 5 Deluxe buharlı temizlik makinesi 30.799,00 TL'den 22.999,00 TL'ye düştü!
Levi's 512 Slim Taper Fit erkek mavi jean 4.499,90 TL'den 2.610,99 TL'ye düştü!
Siveno ürünlerinde Efsane 11'e özel 600 TL'ye sepette ek %15 indirimde!
Acar Karat 9 parça rendeli çelik karıştırma kabı seti Premium ile net 2.039,15 TL!
VOID Studios nakışlı premium oversize triko kazak 1.499,00 TL yerine 1.199,00 TL; ''onedio'' koduyla ek %10 indirim!
Head & Shoulders, Pantene ve Herbal Essences saç bakım ürünlerinde sepette %50'ye varan indirim!
Dyson Türkiye mağazasında Kasım'a özel 20.000 TL'ye varan indirim fırsatı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın