Kas Yapmak Zor Değil, Sabretmek Zor

Evet, genetik fark yaratır.

Evet, bazı insanlar daha hızlı gelişir.

Ama bu şu anlama gelmez:

Sen gelişemezsin.

Sadece biraz daha uzun sürer.

Ve bu farkı yaratan tek şey…

Devam etmektir.

Aynı program.

Aynı disiplin.

Aynı istikrar.

Aylar boyunca.

İnsanların %90’ı bu noktada elenir zaten.

Çünkü herkes başlar…

Ama çok azı devam eder.

Gerçek şu:

Kas yapmak zor değil.

Zor olan, sıkılmadan devam etmek.

Ve eğer bunu yapabilirsen…

Zaten çoğu insanın önüne geçmiş olursun.