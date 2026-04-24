Kas Yapmak Zor Değil, Sabretmek Zor

Mehmet Ali Deniz
24.04.2026 - 19:13

Herkes kas yapmanın zor olduğunu düşünüyor.

Program zor, diyet zor, disiplin zor…

Ama gerçek şu:

Kas yapmak o kadar da zor değil.

Zor olan şey başka.

Sabretmek.

Çünkü insanlar spora başladığında sonuçları hızlı görmek istiyor.

2 hafta geçiyor, aynaya bakıyor.

Bir şey değişmemiş gibi geliyor.

Sonra ne oluyor?

“Bu iş bana göre değil.”

“Genetiğim kötü.”

“Ben ne yaparsam yapayım olmuyor.”

Hayır.

Sen sadece yeterince beklemedin.

Vücut öyle Instagram’daki gibi 3 haftada değişmez.

Kas gelişimi biyolojik bir süreçtir.

Ve bu süreç sabır ister.

Çünkü kas yapmak demek; vücudu zorlamak, yıkmak ve yeniden inşa etmek demektir.

Ama bu yeniden inşa süreci…

Yavaş işler.

Çok yavaş.

Sen bugün antrenman yaparsın.

Kasın bugün büyümez.

Hatta çoğu zaman ilk başta küçülür gibi hissedersin.

Çünkü sistem henüz adapte olmamıştır.

Ama sen devam edersen…

Vücut sonunda pes eder.

Ve değişmeye başlar.

Sorun şu ki çoğu insan bu noktaya gelmeden bırakır.

Program değiştirir.

Hoca değiştirir.

Supplement değiştirir.

Ama sabretmez.

Halbuki problem hiçbirinde değildir.

Problem, sürece güvenmemektir.

Evet, genetik fark yaratır.

Evet, bazı insanlar daha hızlı gelişir.

Ama bu şu anlama gelmez:

Sen gelişemezsin.

Sadece biraz daha uzun sürer.

Ve bu farkı yaratan tek şey…

Devam etmektir.

Aynı program.

Aynı disiplin.

Aynı istikrar.

Aylar boyunca.

İnsanların %90’ı bu noktada elenir zaten.

Çünkü herkes başlar…

Ama çok azı devam eder.

Gerçek şu:

Kas yapmak zor değil.

Zor olan, sıkılmadan devam etmek.

Ve eğer bunu yapabilirsen…

Zaten çoğu insanın önüne geçmiş olursun.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

