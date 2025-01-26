Kartalkaya Yangını ve Gelecek

Kartalkaya’daki yangın büyük bir trajedi oldu ve maalesef güvenlik önlemlerinin ihmal edilmesi çok sayıda insanın hayatına mal oldu.

Başımız sağ olsun.

40 senedir turizm sektöründe olan Türkiye’nin en büyük otel zincirini kuran ve milyonlarca misafiri otellerinde misafir eden bir yatırımcı, işletmeci olarak görüşlerimi ve daha da önemlisi yapılması gerekenleri sizinle paylaşmak isterim.

Otelcilikte en korktuğum olaydır yangınlar. Dolayısıyla da otel işletmelerinde de en titiz davrandığım konudur yangın tedbirleri.

Maalesef Kartalkaya otel yangını dünyanın en büyük otel yangınları arasına girdi.

Dünya tarihinde, otel yangınları maalesef büyük can kayıplarına ve trajedilere yol açmıştır.