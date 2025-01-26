Kartalkaya Yangını ve Gelecek
Kartalkaya’daki yangın büyük bir trajedi oldu ve maalesef güvenlik önlemlerinin ihmal edilmesi çok sayıda insanın hayatına mal oldu.
Başımız sağ olsun.
40 senedir turizm sektöründe olan Türkiye’nin en büyük otel zincirini kuran ve milyonlarca misafiri otellerinde misafir eden bir yatırımcı, işletmeci olarak görüşlerimi ve daha da önemlisi yapılması gerekenleri sizinle paylaşmak isterim.
Otelcilikte en korktuğum olaydır yangınlar. Dolayısıyla da otel işletmelerinde de en titiz davrandığım konudur yangın tedbirleri.
Maalesef Kartalkaya otel yangını dünyanın en büyük otel yangınları arasına girdi.
Dünya tarihinde, otel yangınları maalesef büyük can kayıplarına ve trajedilere yol açmıştır.
İşte en fazla insan kaybının yaşandığı bazı otel yangınları:
Bundan sonra benzer trajedilerin yaşanmaması için şu konulara dikkat çekmek istiyorum:
İşte otellerde kullanılabilecek yangına dayanıklı malzeme ve sistemlerin listesi:
7. Dış cephe ve çatı malzemeleri
• Yanmaz dış cephe kaplamaları (Non-combustible cladding – ACM paneller yerine taş, seramik veya metal kaplamalar): Özellikle yüksek binalarda önemli bir faktördür.
• Çatı kaplamalarında yangına dayanıklı membranlar (Fire-resistant roofing membranes): Yangın sırasında erimeyen ve alev almayan malzemeler kullanılır.
Otel binalarında yangına dayanıklı malzemelerin kullanılması, yangının yayılmasını önleyerek misafirlerin güvenliğini artırır.
2 milyon yatağı, 20 bin civarı oteli olan, turizmde dünya 4. olan ülkemiz için turizm en önemli sektördür.
Bize güvenip otellerimizde tatil yapan milyonlarca insana karşı sorumluluğumuz var ve onlar için ve bir daha böyle bir olay yaşanmaması için her şeyi yapmalıyız.
Hep beraber.
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