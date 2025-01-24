Kartalkaya’da Otel Yangını: Eğitim ve Liyakat Eksikliğinin Acı Bedeli
Geçtiğimiz günlerde Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını, sadece can kayıpları ve maddi yıkım değil, aynı zamanda Türkiye’nin eğitim ve liyakat sistemindeki çarpıklıkların da acı bir yansıması oldu. Yangın sırasında yaşananlar ve sonrasında ortaya çıkan ihmaller zinciri, ülkemizin uzun süredir görmezden geldiği bir gerçekle bizi bir kez daha yüzleştirdi: Eğitimsizlik ve liyakatsizlik, insan hayatını tehlikeye atmaya devam ediyor.
Eğitim sistemindeki boşluklar
Liyakat yerine kayırmacılık
Otelin yangın güvenliği denetimlerini yapan kişilerin yeterlilikleri ve atama süreçleri de ayrı bir tartışma konusudur. Liyakat yerine kayırmacılık esas alındığında, teknik bilgi ve yetkinlikten yoksun kişilere kritik görevler verilmesi kaçınılmaz hale gelir. Yangından sonra ortaya çıkan raporlar, denetimlerin yetersiz olduğunu ve birçok eksikliğin göz ardı edildiğini gösteriyor. Peki, bu denetimlerden sorumlu kişiler bu göreve nasıl geldi? İhtiyaç duyulan teknik bilgiye gerçekten sahipler miydi? Yoksa bir tanıdık referansı ile mi o koltuklara oturdular? Bu soruların yanıtı, sadece bu olay için değil, ülke genelinde benzer trajedilerin önüne geçmek için de önemlidir.
Liyakat sistemi, bir ülkenin kalkınmasının temel taşıdır. Ancak liyakatin yerini nepotizm, siyasi bağlantılar ve çıkar ilişkileri aldığında, bu durumun bedelini en ağır şekilde sıradan insanlar öder. Kartalkaya’daki yangın, liyakatsizliğin bir toplumun güvenliği üzerindeki doğrudan etkisini gözler önüne sermiştir.
Bundan sonra ne yapılmalı?
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