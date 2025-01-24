Kartalkaya’da Otel Yangını: Eğitim ve Liyakat Eksikliğinin Acı Bedeli

Bu tür faciaların bir daha yaşanmaması için hem eğitim hem de liyakat alanında köklü reformlara ihtiyaç vardır:

1. Mesleki Eğitim Zorunluluğu: Otelcilik sektörü başta olmak üzere, riskli alanlarda çalışan herkesin düzenli ve kapsamlı bir şekilde kriz yönetimi ve acil durum eğitimi alması zorunlu hale getirilmelidir.

2. Liyakat Temelli Atamalar: Denetim ve güvenlik gibi kritik pozisyonlara atamalarda, siyasi ve kişisel ilişkiler değil, bilgi ve beceri esas alınmalıdır.

3. Bağımsız Denetim Mekanizmaları: Otellerin ve diğer işletmelerin yangın güvenliği denetimleri, bağımsız ve yetkin kuruluşlar tarafından düzenli olarak gerçekleştirilmelidir.

4. Toplumsal Farkındalık: Halkın genel yangın güvenliği ve acil durumlarda ne yapması gerektiği konusunda bilinçlendirilmesi için kamu kampanyaları düzenlenmelidir.

Kartalkaya’daki yangında kaybettiğimiz insanlar, yalnızca birer istatistik değil; her biri birer hayat, birer hikayeydi. Bu trajediyi unutmamak ve aynı hataları tekrar etmemek için eğitimde kaliteyi, liyakatta ise adaleti sağlamak bir zorunluluktur. Aksi takdirde, eğitimsizliğin ve liyakatsizliğin yarattığı bu tür trajedilere yenilerini eklemekten başka bir şey yapmış olmayız.

Unutmayalım: İnsan hayatı, ihmallerin bedelini ödeyecek kadar ucuz değildir.

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