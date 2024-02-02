Karşılıklı Seven Kalplerin Birbirine Gönderebilecekleri 18 Şarkı
Karşılıklı Seven Kalplerin Birbirine Gönderebilecekleri 18 Şarkı
Seven kalplerin birbirine olan aşkları içlerine sığmıyor ve sözlerinden şarkılara saçılıyor... Çiftlerin birbirlerine gönderip aşklarını haykırabilecekleri şarkıları sizin için derledik!
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1. Sen Benim Başıma Gelen En Güzel Şey
2. Lord Huron - The Night We Met (Official Audio)
3. İkiye On Kala - Koptu İpim Düşüyorum (Official Audio)
4. Ozbi - O bi Karamel
5. Nil Karaibrahimgil - Hakkında Her Şeyi Duymak İstiyorum (Az Şekerli Versiyon)
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6. Mansur Ark - Maalesef - (Official Video)
7. Kaan Boşnak - Seni Buldum Ya
8. Birtanem (Night Club Mix)
9. Sedef Sebüktekin - Seni Uyurken İzlemek (feat. Canozan)
10. TARKAN - Ölürüm Sana
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11. Son Feci Bisiklet - Bu Kız
12. Kenan Doğulu - Şans Meleğim (Official Video) #ŞansMeleğim
13. Yalın - Küçücüğüm (Official Video)
14. Ümit Sayın - Ben tabiki
15. Can Bonomo - Dem (Official Video)
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16. Yaşlı Amca - Giderdi Hoşuma
17. Edis - Dudak (Official Video)
18. Gülşen - Dillere Düşeceğiz (Official Pseudo Video)
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