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Karşılıklı Seven Kalplerin Birbirine Gönderebilecekleri 18 Şarkı

etiket Karşılıklı Seven Kalplerin Birbirine Gönderebilecekleri 18 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 04:25

Seven kalplerin birbirine olan aşkları içlerine sığmıyor ve sözlerinden şarkılara saçılıyor... Çiftlerin birbirlerine gönderip aşklarını haykırabilecekleri şarkıları sizin için derledik!

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1. Sen Benim Başıma Gelen En Güzel Şey

2. Lord Huron - The Night We Met (Official Audio)

3. İkiye On Kala - Koptu İpim Düşüyorum (Official Audio)

4. Ozbi - O bi Karamel

5. Nil Karaibrahimgil - Hakkında Her Şeyi Duymak İstiyorum (Az Şekerli Versiyon)

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6. Mansur Ark - Maalesef - (Official Video)

7. Kaan Boşnak - Seni Buldum Ya

8. Birtanem (Night Club Mix)

9. Sedef Sebüktekin - Seni Uyurken İzlemek (feat. Canozan)

10. TARKAN - Ölürüm Sana

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11. Son Feci Bisiklet - Bu Kız

12. Kenan Doğulu - Şans Meleğim (Official Video) #ŞansMeleğim

13. Yalın - Küçücüğüm (Official Video)

14. Ümit Sayın - Ben tabiki

15. Can Bonomo - Dem (Official Video)

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16. Yaşlı Amca - Giderdi Hoşuma

17. Edis - Dudak (Official Video)

18. Gülşen - Dillere Düşeceğiz (Official Pseudo Video)

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