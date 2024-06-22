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Kardeş Rolü Oynasalar da Keyifle İzlesek Dedirten Oyuncuları Derledik!

Kardeş Rolü Oynasalar da Keyifle İzlesek Dedirten Oyuncuları Derledik!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 17:10

Televizyonda 'Kardeş rolü oynasalar da şöyle keyifle izlesek' dediğiniz oyuncular var mı? Eğer yoksa X kullanıcıları sizler için akıllarına gelen isimleri paylaştılar.

KAYNAK: Deniz Tural

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Televizyon ve dizi dünyasına özgü paylaşımlarıyla dikkat çeken Deniz Tural, takipçilerine "Hangi iki oyuncuyu kardeş rolünde izlemek isterdiniz?" sorusunu sordu. Gelen yanıtları sizler için derledik.

Televizyon ve dizi dünyasına özgü paylaşımlarıyla dikkat çeken Deniz Tural, takipçilerine "Hangi iki oyuncuyu kardeş rolünde izlemek isterdiniz?" sorusunu sordu. Gelen yanıtları sizler için derledik.
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İşte gelen yanıtlardan bazıları:

İşte gelen yanıtlardan bazıları:
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