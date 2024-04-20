Karar Resmi Gazete’de: Cemevlerinin Elektrik Maliyetini Devlet Ödeyecek

Bu yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yönetmeliğine göre, artık cemevlerinin aydınlatma maliyetini bakanlık karşılayacak. Cemevlerinin içinde yer almasına rağmen ticari amaçlı kullanılan alanların elektrik maliyeti ise karşılanmayacak.