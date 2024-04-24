Karakterine Göre Yaz Tatilinde Nereye Gitmelisin?
Karakterine Göre Yaz Tatilinde Nereye Gitmelisin?
Bu yaz tatile nereye gidiyorsun? Henüz kara vermedin mi? O halde sen karakter özelliklerini seç, biz de sana tatilde gitmen gereken yeri söyleyelim. Haydi teste! 😇
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1. Öncelikle cinsiyetini seçerek başlayalım.
2. Bu aktivitelerden hangisini yapmak daha çok hoşuna gider?
3. En son gittiğin tatili tanımlar mısın?
4. Bu tanımlardan hangisi sana daha çok uyuyor?
5. Bu yerlerden hangisine daha çok gitmek isterdin?
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6. Sence bir tatilin olmazsa olmazı nedir?
7. Kıtalardan hangisi senin tatilin için en uygun?
8. Bu yaz daha önce yapmadığın hangi aktiviteyi yapmak istersin?
9. Bu kültürel yemeklerden hangisi senin iştahını kabarttı?
10. Son olarak bu sene tatile gitmek istiyor musun?
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Sen Tayland'a Gitmelisin!
Sen Peru'ya Gitmelisin!
Sen İtalya'ya Gitmelisin!
Sen Prag'a gitmelisin!
Sen Brezilya'ya Gitmelisin!
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