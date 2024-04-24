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Karakterine Göre Yaz Tatilinde Nereye Gitmelisin?

Karakterine Göre Yaz Tatilinde Nereye Gitmelisin?

Verda Ceylan
Verda Ceylan - Onedio Üyesi
24.04.2024 - 17:16

Bu yaz tatile nereye gidiyorsun? Henüz kara vermedin mi? O halde sen karakter özelliklerini seç, biz de sana tatilde gitmen gereken yeri söyleyelim. Haydi teste! 😇

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1. Öncelikle cinsiyetini seçerek başlayalım.

2. Bu aktivitelerden hangisini yapmak daha çok hoşuna gider?

3. En son gittiğin tatili tanımlar mısın?

4. Bu tanımlardan hangisi sana daha çok uyuyor?

5. Bu yerlerden hangisine daha çok gitmek isterdin?

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6. Sence bir tatilin olmazsa olmazı nedir?

7. Kıtalardan hangisi senin tatilin için en uygun?

8. Bu yaz daha önce yapmadığın hangi aktiviteyi yapmak istersin?

9. Bu kültürel yemeklerden hangisi senin iştahını kabarttı?

10. Son olarak bu sene tatile gitmek istiyor musun?

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Sen Tayland'a Gitmelisin!

Sen Tayland'a Gitmelisin!

Verdiğin cevaplara göre sen bu yaz Tayland'a gitmelisin! Zaten bunaldığın iş / okul stresinden biraz mola verip birçok tapınağı gezebilir, Tayland adalarının berrak sularında denize girebilir, Ko Pha Ngan adasında sabaha kadar dans edip eğlenebilirsin. Büyük Buda tapınağına ve Phi Phi adalarına da gitmeyi unutma. Eee ne duruyorsun, bu yaz Tayland seni bekler! Düşüncelerini de yorumlara yazmayı unutma sevgili okur.☺️😇

Sen Peru'ya Gitmelisin!

Sen Peru'ya Gitmelisin!

Verdiğin cevaplara göre sen bu yaz Peru'ya gitmelisin! İnkaların saklı cenneti Machu Picchu antik kentinde gezebilir, modern ile gelenekselin birleştiği yer olan Cusco şehrini ve tarihi Lima Katedralini ziyaret edebilirsin. Oraya gitmişken Peru'ya özgü Ceviche yemeğini denemeyi ve And Dağları'nda bir yürüyüş yapmayı unutma! Sence de harika bir tatil değil mi? 💕 Düşüncelerini yorumlara bekliyoruz. 🥰👇🏻

Sen İtalya'ya Gitmelisin!

Sen İtalya'ya Gitmelisin!

Verdiğin cevaplara göre sen İtalya'ya gitmelisin! Ünlü İtalyan dondurmalarından yiyebilir, Kolezyum'u ziyaret edebilir, Venedik'te romantik bir kano gezisi yapabilirsin. Oraya gitmişken Duomo Katedrali'ni gezmeyi, Amalfi Coast'ta yüzmeyi unutma. Ayrıca sakin bir tatil istiyorsan, Sicilya tam sana göre. İş / okul stresinden sonra bu tatil sana çok iyi gelecek. 😇 Ee ne duruyorsun? Düşüncelerini yorumlara bekliyoruz. 🥰

Sen Prag'a gitmelisin!

Sen Prag'a gitmelisin!

Verdiğin cevaplara göre sen Prag'a gitmelisin! Oraya gitmişken tarihi Prag kalesini görebilir, Franz Kafka'nın evini ziyaret edebilir, John Lennon duvarının önünde fotoğraf çektirebilirsin. Ayrıca ünlü Trdelnik sokak tatlısını ve mantıya benzerliğiyle bilinen ünlü Knedliky tatlısını deneyebilirsin. Bizce çok güzel bir tatile benziyor! ❤️ Sence? Düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma. 🤗

Sen Brezilya'ya Gitmelisin!

Sen Brezilya'ya Gitmelisin!

Verdiğin cevaplara göre sen Brezilya'ya gitmelisin! Ünlü, Kurtarıcı İsa Heykeli, Sao Paulo'nun hareketli gece hayatı ve Iguazú Şelaleleriyle sence de Brezilya çok iyi bir tatil lokasyonu değil mi? Ayrıca oraya gitmişken meşhur Brigaderio tatlısını ve Feijoada yemeğini denemeyi unutma. Eee sen ne düşünüyorsun? Lütfen düşüncelerini yorumlara yaz. 😇💕

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