Karakterine Göre Yaz Tatilinde Nereye Gitmelisin?

Verdiğin cevaplara göre sen bu yaz Tayland'a gitmelisin! Zaten bunaldığın iş / okul stresinden biraz mola verip birçok tapınağı gezebilir, Tayland adalarının berrak sularında denize girebilir, Ko Pha Ngan adasında sabaha kadar dans edip eğlenebilirsin. Büyük Buda tapınağına ve Phi Phi adalarına da gitmeyi unutma. Eee ne duruyorsun, bu yaz Tayland seni bekler! Düşüncelerini de yorumlara yazmayı unutma sevgili okur.☺️😇