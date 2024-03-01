Karakterin Hangi Fen Lisesi ile Örtüşüyor?
Karakterin Hangi Fen Lisesi ile Örtüşüyor?
Karakterin hangi fen lisesiyle örtüşüyor? Merak ediyor musun? O zaman seni fazla bekletmeden hemen testimize alalım.👇
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1. En sevdiğin dersi öğrenerek testimize başlayalım!
2. Nasıl ders çalışırsan daha iyi motive oluyorsun?
3. Okuduğun alan hangisi ya da okumak istediğin?
4. Peki, hangi sırada oturuyorsun?
5. Sınav zamanlarında stres yapan bir öğrenci misin?
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6. Hangi replik daha çok seni anlatıyor?
7. Sence hangi zeka türüne daha çok sahipsin?
8. Son olarak, "Hocam ödev vardı” cümlesine tepkin nasıl olur?
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