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Karakterin Hangi Fen Lisesi ile Örtüşüyor?

etiket Karakterin Hangi Fen Lisesi ile Örtüşüyor?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 14:17

Karakterin hangi fen lisesiyle örtüşüyor? Merak ediyor musun? O zaman seni fazla bekletmeden hemen testimize alalım.👇

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1. En sevdiğin dersi öğrenerek testimize başlayalım!

2. Nasıl ders çalışırsan daha iyi motive oluyorsun?

3. Okuduğun alan hangisi ya da okumak istediğin?

4. Peki, hangi sırada oturuyorsun?

5. Sınav zamanlarında stres yapan bir öğrenci misin?

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6. Hangi replik daha çok seni anlatıyor?

7. Sence hangi zeka türüne daha çok sahipsin?

8. Son olarak, "Hocam ödev vardı” cümlesine tepkin nasıl olur?

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Çapa Fen Lisesi!

Çapa Fen Lisesi!

Analitik zekana ve planlı çalışmalarına dayanarak, karakterinin Çapa Fen Lisesi ile örtüştüğünü düşünüyoruz. Hedeflerin çok net. Çalışma azminle geleceğe dair büyük vaatler sunuyorsun. Bu sebeple, köklü bir eğitim kurumu olan Çapa Fen gibi bir liseyle uyum içerisinde olman pek şaşırtıcı değil. Geleceğin parlak olacak gibi görünüyor. Bu okulun öğrencilerine sağladığı nitelikli eğitimle kendi başarı hikayeni yazabilirsin. Başarılarının sürmesi dileğiyle!

Yaşar Acar Fen Lisesi!

Yaşar Acar Fen Lisesi!

Verdiğin cevaplara göre, senin karakterin Yaşar Acar Fen Lisesi ile örtüşüyor. Sosyal ve işitsel zekan oldukça gelişmiş durumda. Zaman yönetimi konusunda çok başarılı olduğun için, hem akademik hem de sosyal hayatında etkin bir şekilde ilerleyebilirsin. Başarılarının ve sosyal yeteneklerinin Yaşar Acar Fen Lisesi'nin renkli ortamında daha da parlamasını dileriz.

Şehit Münir Alkan Fen Lisesi!

Şehit Münir Alkan Fen Lisesi!

Verdiğin cevaplara göre, senin karakterin Şehit Münir Alkan Fen Lisesi ile örtüşüyor! Düzenli ve planlı bir yapıya sahipsin. Hedeflerin için kararlı adımlarla ilerleme isteğin, seni başarıya götürecek güçlü bir motivasyon kaynağı gibi duruyor. Eğer doğru ve planlı bir şekilde çalışmaya devam edersen, büyük başarılar elde etmen kaçınılmaz olacak. Şehit Münir Alkan Fen Lisesi'nin senin gibi disiplinli ve hırslı öğrencilere çok şey katabileceğine inanıyoruz. Hedeflerine ulaşırken sana sonsuz başarılar dileriz!

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