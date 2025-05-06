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Kara Para Aşk Konusu Nedir? Kara Para Aşk Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Kara Para Aşk Konusu Nedir? Kara Para Aşk Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.05.2025 - 15:32

Bir döneme damga vuran Kara Para Aşk, tekrar bölümleriyle hala gündemden düşmüyor. Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ü beraber izlediğimiz Kara Para Aşk hakkında hala epey merak edilenler var. Peki Kara Para Aşk konusu ne? Kara Para Aşk oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi? 

Gelin Kara Para Aşk dizisine dair tüm detayları görelim...

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Kara Para Aşk Konusu

Kara Para Aşk Konusu

Nişanlısının ölüm haberini alan bir polis, cinayetin ardındaki sırları çözmeye çalışırken, babasının karanlık geçmişiyle yüzleşen bir kadının yolu ile kesişir. İkisi, sevdiklerinin gölgesinde, gerçeğe ve adalete ulaşmak için birlikte mücadele eder.

Kara Para Aşk Dizisi Oyuncuları

Kara Para Aşk Dizisi Oyuncuları

  • Engin Akyürek – Ömer Demir

  • Tuba Büyüküstün – Elif Denizer

  • Erkan Can – Tayyar Dündar

  • Nebahat Çehre – Zerrin Denizer

  • Saygın Soysal – Metin / Fatih Dündar

  • Hazal Türesan – Aslı Denizer

  • Emre Kızılırmak – Levent İnanç

  • Bestemsu Özdemir – Nilüfer Denizer

  • Burak Tamdoğan – Hüseyin Demir

  • Bedia Ener – Elvan Demir

  • Ali Yörenç – Mert Dündar

  • Öykü Karayel – İpek

  • Ahmet Tansu Taşanlar – Arda Çakır

  • Ilkin Tüfekçi – Pelin Serter

Kara Para Aşk Bölümler ve Sezonlar

Kara Para Aşk Bölümler ve Sezonlar

Kara Para Aşk, toplam iki sezon ve 54 bölümden oluşan bir dizidir. 12 Mart 2014’te başlayan dizi, 15 Temmuz 2015’te final yaparak ekranlara veda etmiştir. Yayın hayatını ATV ekranlarında sürdürmüş, hikayesini bu sürede tamamlamıştır.

Kara Para Aşk Dizisi Uyarlama mı?

Kara Para Aşk Dizisi Uyarlama mı?

'Kara Para Aşk' bir uyarlama değil; tamamen özgün bir senaryoya sahip. Senaryosu Eylem Canpolat ve Sema Ergenekon tarafından yazıldı. Yani herhangi bir yabancı dizi, film ya da kitap uyarlaması değil; Türk televizyonuna özgü bir hikaye olarak yaratıldı.

Kara Para Aşk Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Kara Para Aşk Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Kara Para Aşk ilk yayınlandığında sadece ATV ekranlarında gösterildi. Sonrasında dizi, Netflix ve YouTube gibi dijital platformlarda da yayınlandı, özellikle uluslararası alanda “Black Money Love” adıyla izleyici buldu.

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Kara Para Aşk İzlenme Oranları ve Reytingler

Kara Para Aşk İzlenme Oranları ve Reytingler

İlk bölümlerinde dizi, 5-6 arası reyting oranlarıyla ortalama bir başlangıç yaptı. İlerleyen bölümlerde, özellikle hikayenin derinleşmesiyle birlikte reytinglerde artış gözlemlendi.

Kara Para Aşk Eleştiri ve Ödüller

Kara Para Aşk Eleştiri ve Ödüller

Engin Akyürek, bu dizideki Ömer rolüyle 2015 Seul Uluslararası Drama Ödülleri'nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazandı. Ayrıca 2015 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi.

Tuba Büyüküstün, Kara Para Aşk'taki performansıyla RTGD Medya Oscarları'nda “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü aldı.

Kara Para Aşk Son Haberler

Kara Para Aşk Son Haberler

Kara Para Aşk dizisi hakkında şu an güncel bir son haber yok.

Kara Para Aşk Benzeri Diziler

Kara Para Aşk Benzeri Diziler

Kara Para Aşk Nerede Çekiliyor?

Kara Para Aşk Nerede Çekiliyor?

Kara Para Aşk, ağırlıklı olarak İstanbul’da çekildi. Bebek, Arnavutköy, Beykoz ve Sarıyer gibi semtler dizinin ana mekânlarını oluşturdu. Elif’in evi için Boğaz manzaralı lüks bir villa seçilirken, Ömer’in mahallesi daha mütevazı bir bölgede kuruldu. Hikayenin yurt dışı sahneleri ise Roma'da tamamlandı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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