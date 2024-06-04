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Kapak Kızı Gigi Hadid'den Tatile Çıkan Kylie Jenner'a 4 Haziran'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Kapak Kızı Gigi Hadid'den Tatile Çıkan Kylie Jenner'a 4 Haziran'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
04.06.2024 - 23:16

'Yabancı ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Hailey Bieber hamile pozlarına devam etti.

Hailey Bieber hamile pozlarına devam etti.

Demi Lovato süslenip püslendi.

Demi Lovato süslenip püslendi.

Gigi Hadid kapak kızı oldu.

Gigi Hadid kapak kızı oldu.

SZA saçlarını kestirdi.

SZA saçlarını kestirdi.

Emrata 'yaz geldi' çağrısında bulundu.

Emrata 'yaz geldi' çağrısında bulundu.
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Kendall Jenner güzelliğiyle büyüledi.

Kendall Jenner güzelliğiyle büyüledi.

Billie Eilish tarzını sergiledi.

Billie Eilish tarzını sergiledi.

Kylie Jenner tatile çıktı.

Kylie Jenner tatile çıktı.

Roșie Huntigton Paris'e gitti.

Roșie Huntigton Paris'e gitti.

Paris Hilton eğlenmeye devam etti.

Paris Hilton eğlenmeye devam etti.
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