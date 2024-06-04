Kapak Kızı Gigi Hadid'den Tatile Çıkan Kylie Jenner'a 4 Haziran'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
Kapak Kızı Gigi Hadid'den Tatile Çıkan Kylie Jenner'a 4 Haziran'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
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Hailey Bieber hamile pozlarına devam etti.
Demi Lovato süslenip püslendi.
Gigi Hadid kapak kızı oldu.
SZA saçlarını kestirdi.
Emrata 'yaz geldi' çağrısında bulundu.
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Kendall Jenner güzelliğiyle büyüledi.
Billie Eilish tarzını sergiledi.
Kylie Jenner tatile çıktı.
Roșie Huntigton Paris'e gitti.
Paris Hilton eğlenmeye devam etti.
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