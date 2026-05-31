Kanye West Konseri Değil, Çağın Aynası

Hakkında yıllardır sayısız tartışma bulunan, nefret söylemleri nedeniyle eleştirilen, toplumsal ayrıştırmayı körükleyen açıklamalarıyla gündeme gelen bir figürün peşinden milyonların koşması kimseyi rahatsız etmiyor.
Bir insanın ne söylediği değil, ne kadar meşhur olduğu önemseniyor.
Bir insanın neyi temsil ettiği değil, ne kadar trend olduğu konuşuluyor.
Ve işte tam bu noktada mesele Kanye West olmaktan çıkıyor.
Mesele biz oluyoruz.
Çünkü her toplum, alkışladığı şeylere dönüşür.
Eğer bir toplum düşünceyi değil sansasyonu ödüllendiriyorsa…
Üretimi değil skandalı besliyorsa…
Sanatı değil magazini kutsuyorsa…
Sonunda ortaya çıkan şey kültürel ilerleme değil, kültürel çürümedir.
Bugün insanlar bir kitabın imza gününde saatlerce kuyruk oluşturmuyor.
Bir tiyatro oyunu için gece yarısından bilet kovalamıyor.
Bir sergi açılışı için sosyal medyayı kilitlemiyor.
Ama bir skandal figürünün konseri için günlerce konuşuyor.
Çünkü artık neyin değerli olduğu konusunda toplumsal pusulamızı kaybetmeye başladık.
Müzik ikinci plana düştü.
Sanat ikinci plana düştü.
İçerik ikinci plana düştü.
Önemli olan tek şey görünmek oldu.
Orada olmak oldu.
Fotoğraf paylaşmak oldu.
Bir kalabalığın parçası olmak oldu.
Belki de çağımızın en büyük yalnızlığı burada saklı.
İnsanlar artık ait olmak için düşüncelere değil, trendlere sarılıyor.
Fikirlere değil etiketlere tutunuyor.
Değerlere değil algoritmalara teslim oluyor.
Bu yüzden mesele bir konser meselesi değil.
Bu yüzden mesele Kanye West meselesi de değil.
Mesele, dünyanın giderek daha yüksek sesle bağıranları dinleyip daha derin şeyler söyleyenleri duymamaya başlaması.
Mesele, görünürlüğün değerin önüne geçmesi.
Mesele, şöhretin karakterden daha önemli hale gelmesi.
Ve belki de en acısı şu:
Bütün bunlar olurken kimse bunun bir sorun olduğunu bile fark etmiyor.
Çünkü yozlaşma çoğu zaman gürültüyle gelmez.
Alkışlarla gelir.