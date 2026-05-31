Kanye West Konseri Değil, Çağın Aynası

Çünkü ortada sadece bir konser yok. Ortada, dünyanın nereye gittiğine dair ürkütücü bir toplumsal fotoğraf var.

Kanye West’in müziğini gerçekten bilen kaç kişi var?

Şarkılarını baştan sona ezbere söyleyebilecek kaç kişi?

Diskografisini, müzikal dönüşümünü, üretim sürecini konuşabilecek kaç kişi?

Dürüst olalım.

Bu insanların önemli bir kısmı oraya müzik için gitmiyor.

Onlar oraya “ben de oradaydım” diyebilmek için gidiyor.

Çünkü artık deneyim yaşamıyoruz.

Deneyim tüketiyoruz.

Artık bir konsere katılmıyoruz.

Bir sosyal medya hikâyesi satın alıyoruz.

Bir sanatçıyı dinlemiyoruz.

Bir görünürlük fırsatına yatırım yapıyoruz.

Çağımızın en büyük trajedilerinden biri de tam burada başlıyor.

Eskiden insanlar bir sanatçıyı yaptığı iş için takip ederdi.

Bugün ise insanlar bir ismi, yarattığı sansasyon kadar değerli buluyor.

Ne kadar çok konuşuluyorsa o kadar önemli sanılıyor.

Ne kadar çok tartışma yaratıyorsa o kadar büyük kabul ediliyor.

Ne kadar çok skandalın merkezindeyse o kadar cazip hale geliyor.

Bu yüzden artık yetenek değil görünürlük ödüllendiriliyor.

Karakter değil etkileşim alkışlanıyor.

Derinlik değil gürültü kazanıyor.