Kanye West’in “Bugün Ne Tür Acayiplikler Yapsam?” Diyerek Uyandığı Sabahlarda Dinlediği 12 Şarkı
Kanye West’in “Bugün Ne Tür Acayiplikler Yapsam?” Diyerek Uyandığı Sabahlarda Dinlediği 12 Şarkı
Gün geçmiyor ki Kanye West ve acayiplikleri bizi daha da şaşırtmasın. Sabah uyandığında aklından neler geçiyor tam olarak bilemiyoruz ama tahmin edebiliyoruz diyelim. İşte yine bir acayiplik yapayım dediği sabahlarda dinlediği şarkılarla dolu bir liste hazırladık. Kim bilir belki size de ilham olur!
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1. Daft Punk - Harder, Better, Faster, Stronger
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2. Kid Cudi – Day 'N' Nite
3. Lil Uzi Vert – Just Wanna Rock
4. Death Grips – Guillotine
5. Playboi Carti – Stop Breathing
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6. Marilyn Manson – The Beautiful People
7. Pink Floyd – Money
8. The Weeknd – House of Balloons / Glass Table Girls
9. Bon Iver – Holocene
10. Travis Scott – NO BYSTANDERS
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11. Björk – Army of Me
12. Chief Keef – Faneto
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