Kanye West’in “Bugün Ne Tür Acayiplikler Yapsam?” Diyerek Uyandığı Sabahlarda Dinlediği 12 Şarkı

Gün geçmiyor ki Kanye West ve acayiplikleri bizi daha da şaşırtmasın. Sabah uyandığında aklından neler geçiyor tam olarak bilemiyoruz ama tahmin edebiliyoruz diyelim. İşte yine bir acayiplik yapayım dediği sabahlarda dinlediği şarkılarla dolu bir liste hazırladık. Kim bilir belki size de ilham olur!