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Kanye West’in “Bugün Ne Tür Acayiplikler Yapsam?” Diyerek Uyandığı Sabahlarda Dinlediği 12 Şarkı

etiket Kanye West’in “Bugün Ne Tür Acayiplikler Yapsam?” Diyerek Uyandığı Sabahlarda Dinlediği 12 Şarkı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
27.03.2025 - 23:30

Gün geçmiyor ki Kanye West ve acayiplikleri bizi daha da şaşırtmasın. Sabah uyandığında aklından neler geçiyor tam olarak bilemiyoruz ama tahmin edebiliyoruz diyelim. İşte yine bir acayiplik yapayım dediği sabahlarda dinlediği şarkılarla dolu bir liste hazırladık. Kim bilir belki size de ilham olur!

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1. Daft Punk - Harder, Better, Faster, Stronger

2. Kid Cudi – Day 'N' Nite

3. Lil Uzi Vert – Just Wanna Rock

4. Death Grips – Guillotine

5. Playboi Carti – Stop Breathing

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6. Marilyn Manson – The Beautiful People

7. Pink Floyd – Money

8. The Weeknd – House of Balloons / Glass Table Girls

9. Bon Iver – Holocene

10. Travis Scott – NO BYSTANDERS

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11. Björk – Army of Me

12. Chief Keef – Faneto

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Begüm
Begüm
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