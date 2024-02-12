Kanser Aşısı İçin Tarih Verdiler! BioNTech'in Kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den Açıklama
Kanser Aşısı İçin Tarih Verdiler! BioNTech'in Kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den Açıklama
BioNTech'in kurucu ortakları ve aynı zamanda dünyanın ilk Covid-19 aşısının mucitleri olan Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, gelecekteki planlarına dair önemli bilgiler paylaştı. VOA'nın haberine göre, Almanya'nın önde gelen yayınlarından 'Focus' dergisine özel bir röportaj veren ikili, kanser tedavisinde çığır açacak bir gelişmeyi duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türeci ve Şahin, 2026 yılına kadar ilk kanser aşılarının onay alıp piyasaya sürüleceği konusunda büyük bir umuda sahip olduklarını ifade etti.
Cilt, bağırsak, rahim, prostat ve akciğer kanseri dahil olmak üzere 30 farklı kanser türüne yönelik klinik araştırmalarının devam ettiğini belirten Şahin, ilk ve ikinci aşama deneylerin büyük başarı gösterdiğini ve şu anda aşı geliştirme aşamasında olduklarını da aktardı.
Özlem Türeci de bireyselleştirilmiş kanser tedavisine öncelik verdiklerine değinerek gelecekte kemoterapiye ihtiyaç kalmayabileceğini söyledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Düşünsene milyonlarca insanın hayatını kurtarıyorsun, milyonlarcasını daha kurtarmaya çalışıyorsun. Ama senin o kurtarmaya çalıştığın insanlar gelip sana ift... Devamını Gör
aşı tüccarları siz önce aşı yüzünden kalp krizi geçiren insanların hesabını verin ulan yvşakalr aşı yapıyorsunuz ama aşı olmuyorsunuz kimi yiyonuz küreselci ... Devamını Gör
Uğur Şahin ve eşi çalışıyor 👍