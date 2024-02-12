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Kanser Aşısı İçin Tarih Verdiler! BioNTech'in Kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den Açıklama

Kanser Aşısı İçin Tarih Verdiler! BioNTech'in Kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den Açıklama

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
12.02.2024 - 22:34

BioNTech'in kurucu ortakları ve aynı zamanda dünyanın ilk Covid-19 aşısının mucitleri olan Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, gelecekteki planlarına dair önemli bilgiler paylaştı. VOA'nın haberine göre, Almanya'nın önde gelen yayınlarından 'Focus' dergisine özel bir röportaj veren ikili, kanser tedavisinde çığır açacak bir gelişmeyi duyurdu.

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Türeci ve Şahin, 2026 yılına kadar ilk kanser aşılarının onay alıp piyasaya sürüleceği konusunda büyük bir umuda sahip olduklarını ifade etti.

Türeci ve Şahin, 2026 yılına kadar ilk kanser aşılarının onay alıp piyasaya sürüleceği konusunda büyük bir umuda sahip olduklarını ifade etti.

Prof. Şahin, 'Nihayetinde verilere dayanarak ruhsatlandırma konusunda kararı yetkili kurumlar verecek. Şu anda bir akciğer kanseri türüne karşı bir antikorumuz ve metastaz yapmış meme kanserine karşı bir antikor ilaç konjugat adayımız - kısaca ADC - onay için uygun bir duruma gelecek. Ayrıca bu yıl sonuna kadar, faz 2 veya faz 3 denemelerini sonlandırarak, tescil potansiyeli olan on aşı adayına sahip olmayı hedefliyoruz' diye konuştu.

Cilt, bağırsak, rahim, prostat ve akciğer kanseri dahil olmak üzere 30 farklı kanser türüne yönelik klinik araştırmalarının devam ettiğini belirten Şahin, ilk ve ikinci aşama deneylerin büyük başarı gösterdiğini ve şu anda aşı geliştirme aşamasında olduklarını da aktardı.

Cilt, bağırsak, rahim, prostat ve akciğer kanseri dahil olmak üzere 30 farklı kanser türüne yönelik klinik araştırmalarının devam ettiğini belirten Şahin, ilk ve ikinci aşama deneylerin büyük başarı gösterdiğini ve şu anda aşı geliştirme aşamasında olduklarını da aktardı.

'2030 yılına kadar geniş bir kanser tedavisi portföyüne sahip olmak istiyoruz. Prensip olarak, yakın bir gelecekte birçok kanser türünün daha erken tanınmaması ve daha tedavi edilebilir olmaması için hiçbir neden göremiyorum'

Özlem Türeci de bireyselleştirilmiş kanser tedavisine öncelik verdiklerine değinerek gelecekte kemoterapiye ihtiyaç kalmayabileceğini söyledi.

Özlem Türeci de bireyselleştirilmiş kanser tedavisine öncelik verdiklerine değinerek gelecekte kemoterapiye ihtiyaç kalmayabileceğini söyledi.

Türeci, 'Kemoterapiler, büyük veya yaygın tümörleri tedavi etmek için kullanılabilen çok güçlü bir yöntem. Ancak bizim üzerinde çalıştığımız, antikorları kanserden etkilenen bölgelere hedeflerken sağlıklı dokuyu mümkün olduğunca koruyarak kullanılabilmek. Bu gelecekteki hassas tedaviler için çok önemli bir yaklaşım olacak. Antikor ilaç konjugatları, yani ADC'leri Korona tedavisinde de kullandığımız mRNA‘nın tamamlayıcısı olarak görüyoruz. ADC'ler daha büyük tümör kitlelerini parçalayabilecek, aşılar da kalan kanser hücrelerini ortadan kaldırabilecek' ifadelerini kullandı.

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Doğan Serbest

Düşünsene milyonlarca insanın hayatını kurtarıyorsun, milyonlarcasını daha kurtarmaya çalışıyorsun. Ama senin o kurtarmaya çalıştığın insanlar gelip sana ift... Devamını Gör

Mahmut Aras

aşı tüccarları siz önce aşı yüzünden kalp krizi geçiren insanların hesabını verin ulan yvşakalr aşı yapıyorsunuz ama aşı olmuyorsunuz kimi yiyonuz küreselci ... Devamını Gör

Pickle Rick

Uğur Şahin ve eşi çalışıyor 👍