Kanamayı Emmesi Dışında Yorgan İşlevi Görebilecek Kadar Uzun Olan Ped Aç Aç Bitmedi!
Kanamayı Emmesi Dışında Yorgan İşlevi Görebilecek Kadar Uzun Olan Ped Aç Aç Bitmedi!
Twitter (X)'da bir kullanıcı tuvalette pedini değiştirmek isteyince açtığı paketin uzunluğu şok etti. Pedin fotoğrafını ancak geniş açı ile çekebilen kullanıcı 'Bu nasıl ped?' diye sordu.
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Kadınların adet dönemlerinde kurtarıcı olan pedlerin bu kadar uzun ve korunaklısını daha önce görmediniz.
Twitter'da bir kullanıcı, belki de dünyanın en uzun pedini keşfetmiş olabilir.
Bir kullanıcının tuvalette ped değiştirmek isterken açtığı paket uzadıkça uzadı.
Sadece geniş açıyla çekilebilen pedin uzunluğu ve büyüklüğü karşısında şok geçirdik.
"Gece pedi" konusunda çığır açan bu pedi görenler yorum yapmadan geçemedi.
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Şuna bakın👇🏻
Bu kaç metre?!
Kullanıcı önce şaşkınlığını gizleyemedi👇🏻
Sonra "Müthiş bir icatmış" dedi.
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😂
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😂
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Var galiba...
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