Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Kanamayı Emmesi Dışında Yorgan İşlevi Görebilecek Kadar Uzun Olan Ped Aç Aç Bitmedi!

Kanamayı Emmesi Dışında Yorgan İşlevi Görebilecek Kadar Uzun Olan Ped Aç Aç Bitmedi!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 11:41

Twitter (X)'da bir kullanıcı tuvalette pedini değiştirmek isteyince açtığı paketin uzunluğu şok etti. Pedin fotoğrafını ancak geniş açı ile çekebilen kullanıcı 'Bu nasıl ped?' diye sordu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kadınların adet dönemlerinde kurtarıcı olan pedlerin bu kadar uzun ve korunaklısını daha önce görmediniz.

Kadınların adet dönemlerinde kurtarıcı olan pedlerin bu kadar uzun ve korunaklısını daha önce görmediniz.

Twitter'da bir kullanıcı, belki de dünyanın en uzun pedini keşfetmiş olabilir.

Twitter'da bir kullanıcı, belki de dünyanın en uzun pedini keşfetmiş olabilir.

Bir kullanıcının tuvalette ped değiştirmek isterken açtığı paket uzadıkça uzadı.

Bir kullanıcının tuvalette ped değiştirmek isterken açtığı paket uzadıkça uzadı.

Sadece geniş açıyla çekilebilen pedin uzunluğu ve büyüklüğü karşısında şok geçirdik.

Sadece geniş açıyla çekilebilen pedin uzunluğu ve büyüklüğü karşısında şok geçirdik.

"Gece pedi" konusunda çığır açan bu pedi görenler yorum yapmadan geçemedi.

"Gece pedi" konusunda çığır açan bu pedi görenler yorum yapmadan geçemedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Şuna bakın👇🏻

Şuna bakın👇🏻

Bu kaç metre?!

Bu kaç metre?!

Kullanıcı önce şaşkınlığını gizleyemedi👇🏻

Kullanıcı önce şaşkınlığını gizleyemedi👇🏻
x.com

Sonra "Müthiş bir icatmış" dedi.

Sonra "Müthiş bir icatmış" dedi.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

😂

😂
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

😂

😂
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Var galiba...

Var galiba...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?