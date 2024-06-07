Kalp Kırıklarınızı İyileştirin!

Tüm sistemi idare ederek içten, kendimize ve her bir noktaya bağlanabilme özelliği olan çok önemli bir sistemin merkezidir. Eskiler ona Kalp Gözü ve Kalp Merkezi derler.

Hayat boyunca oluşan çeşitli kalp kırıkları, incinmeler buralarda tortuların birikmesine sebep olur. Manyetik olarak kirlenen enerji sistemi, çeşitli pişmanlıklar ve geçmişle ilgili anıların yükleriyle kirlenerek katılaşır. Katılaşan kalp ise kapanır, gözü görmez olur ve sevgisiz bir şekilde kurumaya başlar. Bu kurumayla birlikte hayatın tadı azalır.

En kıymetli ve en önemli şifalanacak yerimiz kalbimizdir, kalbin açılmasıdır; kalbin katmanlarının silinerek temizlenmesi ve yeniden sevgiye akması, sevgi akıtmasıdır.

Buna en önce kendimizi olduğumuz gibi sevmekle başlayabiliriz. Zihnin uydurmuş olduğu pişmanlıklardan arınıp, önce kendimizi affedebilir ve bağışlayabilir; sonra ise tüm yansımalarımızla güzel bir kaynaşma içerisine girebiliriz.

Çevremizde görev yapan tüm vazifelilere teşekkür edelim. Bunun sebebini anlayarak ve fark ederek, kendimizi kucaklayarak, geçmişimizle kucaklaşarak, geçmişle barışıp bugüne gelerek, burada, kendimizi kucaklayarak ve severek kendimizi sevdiğimiz için hayatı, çevremizdekileri, ailemizi, yansımalarımızı ve tüm sistemi sevip olana hayranlık duyarak, yaptığımız işte aşkla, sevgiyle akarak şifalayabiliriz.

Kalbimizin şifası ol’sun.

Sevgilerimle. Hoşça kalın.

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