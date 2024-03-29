Kalçasını Kıran Şirin Payzın’dan İlk Açıklama: “Eskisinden Daha Güçlüyüm”
Kalçasını Kıran Şirin Payzın’dan İlk Açıklama: “Eskisinden Daha Güçlüyüm”
Konferans için gittiği Almanya’da düşme sebebiyle kalçasını kıran ve ameliyat edilen Şirin Payzın, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Payzın, “eskisinden daha güçlüyüm” ifadelerini kullandı.
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Gazeteci Şirin Payzın, Münih Alevi Derneği’nin davetlisi olarak gittiği Almanya’da kaza geçirmişti.
Restoranda düşerek kalçasını kuran Payzın, yaklaşık 6 saat süren ameliyata girmişti.
Şirin Payzın, bugün ilk kez paylaşımda bulundu.
“Münih Alevi Derneği’nin daveti ile geldiğim Münih’te bir basamağı görmeyip düştüm kalçam kırıldı. Acil ameliyata alındım. Ameliyatım çok başarılı geçti . Beni arayan , mesaj gönderen, güzel çiçeklerle moral veren herkese ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ederim .Bu arada konferansımız da çok iyi geçti aslında. Münih Alevi toplumuna bana ve Barış Terkoğlu’na gösterdikleri ilgi ve özellikle ameliyatım sonrası mesajlarıyla hep yanımda oldukları için çok teşekkür ederim. Eskisinden daha güçlüyüm.”
Şirin Payzın’ın paylaşımı 👇
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