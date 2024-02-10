Kakao Ağaçlarını Hastalık Vurdu! Kapıda Bekleyen 'Üzücü' Gelişme: Çikolata Kıtlığı Başlayabilir

Küresel çikolata üreticilerinin dikkati, kakao tarlalarının durumuna odaklanmış durumda. Batı Afrika'daki ağaçları yok eden virüs salgını, kakao üretimini ciddi anlamda sekteye uğratmış durumda. Üstelik kuru ve sıcak hava koşulları da çiftçilerin bu durumu düzeltmeye çalışmalarına yardımcı olmuyor.

Bu durumun sonucunda, dünya genelinde kakao fiyatları sürekli bir artış trendi içerisinde bulunuyor. Bu durum, çikolata üreticilerini ve tüketicilerini doğrudan etkileyen bir durum haline gelmiş durumda. İşin üzücü tarafı, bu iş bu şekilde devam ederse çikolata kıtlığı kapıda...

İşte bu üzücü haberin detayları...