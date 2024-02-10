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Kakao Ağaçlarını Hastalık Vurdu! Kapıda Bekleyen 'Üzücü' Gelişme: Çikolata Kıtlığı Başlayabilir

Kakao Ağaçlarını Hastalık Vurdu! Kapıda Bekleyen 'Üzücü' Gelişme: Çikolata Kıtlığı Başlayabilir

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
10.02.2024 - 15:25

Küresel çikolata üreticilerinin dikkati, kakao tarlalarının durumuna odaklanmış durumda. Batı Afrika'daki ağaçları yok eden virüs salgını, kakao üretimini ciddi anlamda sekteye uğratmış durumda. Üstelik kuru ve sıcak hava koşulları da çiftçilerin bu durumu düzeltmeye çalışmalarına yardımcı olmuyor. 

Bu durumun sonucunda, dünya genelinde kakao fiyatları sürekli bir artış trendi içerisinde bulunuyor. Bu durum, çikolata üreticilerini ve tüketicilerini doğrudan etkileyen bir durum haline gelmiş durumda. İşin üzücü tarafı, bu iş bu şekilde devam ederse çikolata kıtlığı kapıda...

İşte bu üzücü haberin detayları... 

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/ntvpara...

Çikolata pek çok kişi için mutluluk kaynağı olarak görülüyor.

Çikolata pek çok kişi için mutluluk kaynağı olarak görülüyor.

Ancak bu tatlı atıştırmalık, şu sıralar üreticisine mutluluk getirmiyor.

Ancak bu tatlı atıştırmalık, şu sıralar üreticisine mutluluk getirmiyor.

Dünya çapında kakao fiyatları bir süredir kesintisiz olarak artıyor.

Dünya çapında kakao fiyatları bir süredir kesintisiz olarak artıyor.

NTV'de yer alan habere göre; Uzmanlar fiyat artışlarına gerekçe olarak, üst üste dördüncü sezonda da süren üretimdeki düşüşe işaret ediyor. Kakao fiyatlarındaki artışın, çikolata severlerin cebini vurabileceği belirtiliyor.

NTV'de yer alan habere göre; Uzmanlar fiyat artışlarına gerekçe olarak, üst üste dördüncü sezonda da süren üretimdeki düşüşe işaret ediyor. Kakao fiyatlarındaki artışın, çikolata severlerin cebini vurabileceği belirtiliyor.

Kakao kıtlığının sebebi ise üretimin neredeyse tamamının yapıldığı Batı Afrika bölgesinde yayılan bir hastalık.

Kakao kıtlığının sebebi ise üretimin neredeyse tamamının yapıldığı Batı Afrika bölgesinde yayılan bir hastalık.

Tedavisi bulunmayan virüs kaynaklı hastalıktan kurtulmanın tek yolu, ağaçları kesip yerlerine yenisini dikmek.

Tedavisi bulunmayan virüs kaynaklı hastalıktan kurtulmanın tek yolu, ağaçları kesip yerlerine yenisini dikmek.

Salgın bu sezon, önceki yıllardan daha kötü seyrederken, yeni ağaçlarsa henüz en verimli yaşlarında değil. Hava koşulları da yardımcı olmuyor.

Salgın bu sezon, önceki yıllardan daha kötü seyrederken, yeni ağaçlarsa henüz en verimli yaşlarında değil. Hava koşulları da yardımcı olmuyor.

Kuru ve sıcak hava taşıyan El Nino fenomeni, en büyük kakao üreticileri Fildişi Sahilleri ve Gana'da verimliliği önemli ölçüde düşürüyor.

Kuru ve sıcak hava taşıyan El Nino fenomeni, en büyük kakao üreticileri Fildişi Sahilleri ve Gana'da verimliliği önemli ölçüde düşürüyor.
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