Kahveye Yılda Ne Kadar Para Harcıyorsun?

miray soysal - Onedio Üyesi
08.05.2026 - 11:01

“Bi' kahve değil mi yaaa?” diye diye ay sonunda küçük bir tatil bütçesini kupalara gömmüş olabilir miyiz? “Ben kahveye o kadar da para harcamıyorum ya” diyenlerdensen bu test seni minik bir yüzleşmeye davet ediyor. 

Hazırsan seni teste alıyoruz👇🏻

1. İlk sorumuzla başladık bile! En çok hangi kahveyi tercih ediyorsun?

2. Sabahları işe giderken kahveni nereden alıyorsun?

3. Kahve fiyatları artsa bile sevdiğin kahveyi almaya devam eder misin?

4. Peki, kahve ekipmanlarına para harcar mısın?

5. Kahveni nasıl içersin?

6. Kahve içmediğin zamanlarda modun nasıldır?

7. Kahve günlük hayatında ne kadar vazgeçilmez? Puanla bakalım.

8. Son olarak, bu Latte desenlerinden birini seçmeni istesek?

6.000 TL

Senin kahveyle ilişkin oldukça dengeli görünüyor. Kahveyi seviyorsun ama hayatının merkezine koymuş değilsin; canın isterse içiyorsun, istemezse de eksikliğini büyütmüyorsun. Bu yüzden yıl sonunda kahveye harcadığın para büyük ihtimalle seni pek sarsmıyor. Dışarıdan kahve alma konusunda da kontrollüsün; “her gördüğüm kahveciye girmeliyim” gibi bir telaşın yok. Senin için kahve güzel bir eşlikçi ama olmazsa olmaz bir ihtiyaç değil. Cüzdanın bu konuda sana içten içe teşekkür ediyor olabilir.

12.000 TL

Sen kahveyi seven, hatta gün içinde kahve molasını keyifli bir ritüele dönüştürenlerdensin. Yine de bu sevgi kontrolden çıkmış değil; arada dışarıdan kahve alsan da evde yapmayı da ihmal etmiyorsun. Yıl sonunda kahveye harcadığın miktar “az” sayılmayabilir ama seni korkutacak kadar da yüksek değil. Özellikle yoğun günlerde kendini güzel bir kahveyle ödüllendirmeyi seviyorsun. Bu biraz masraf yaratıyor ama aynı zamanda sana iyi gelen küçük bir mutluluk alanı da açıyor. Kısacası kahve bütçeni hafifçe yokluyor ama henüz ele geçirmiş değil.

30.000 TL

Senin için kahve artık sıradan bir içecekten biraz daha fazlası. Sabah, öğle arası, arkadaş buluşması, çalışma molası derken kahve hayatının birçok köşesine yerleşmiş durumda. Bu yüzden yıl sonunda kahveye harcadığın miktar seni biraz şaşırtmış olabilir. Ama dürüst olalım; o kahve bazen sadece kafein değil, günün içinde kendine verdiğin küçük bir ödül gibi geliyor. Yine de senin için arada bir “Bu ay kaç kahve aldım?” diye bakmak fena fikir olmayabilir :)

80.000 TL

Sen kahve konusunda bayağı tutkulu birisin. Bu sebeple yıl sonunda kahveye harcadığın para muhtemelen “ben bununla küçük bir tatil yapardım” dedirtecek seviyeye yaklaşıyor. Ama senin için kahve sadece içilip biten bir şey değil; ruh hâli, mola, keyif ve bazen de günün en güzel bahanesi. Bu yüzden harcadığın paranın arkasında aslında bolca sohbet, yürüyüş, çalışma molası ve kendine ayırdığın zaman var. Yine de cüzdanınla aranı bozmamak için arada ev kahvesine şans vermek iyi gelebilir.

