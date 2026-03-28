Kahvenin Basit Bir İçecekten Çok Daha Fazlası Olduğunu Gösteren 10 İşaret
Kahve dediğimiz şey aslında fincana sığdırılmış bir ritüel, bir kaçış planı, küçük bir isyan ve bazen de içsel barış anlaşması! Eğer sizin de sabah gözünüzü açmadan önce zihninizde ilk beliren görüntü fincanın kenarından yükselen buhar ise buraya bakmanız şart. Haydi kahvenin o büyülü kokusunun ve tadının şifresini beraber çözelim!
1. Gözlerinizi gerçek anlamda açabilmek için o büyülü kokuyu duymanız şarttır.
2. Sosyal hayatınızın tüm planları "Bir kahve içelim mi?" cümlesi üzerine kuruludur.
3. Farklı demleme yöntemleri hakkında konuşurken kendinizi bir bilim insanı gibi hissedersiniz.
4. Maaşınızın hatırı sayılır bir kısmı gurme kahve çekirdeklerine gidiyordur.
5. En kötü gününüzde bile bir fincan sıcak kahve size sarılıyormuş gibi hissettirir.
6. Kahve kupası koleksiyonunuz mutfak dolaplarına sığmamaya başlamıştır.
7. Uyanınca kahve içmeden önce konuşmaya çalışmanız anlamsız sesler çıkarmanıza neden olur.
8. Tatildeyken bile ilk iş olarak bölgenin en iyi kahvecisini ararsınız.
9. Çay mı kahve mi sorusuna verdiğiniz cevap her zaman bellidir.
10. Kahve falı bakmayı bilmeseniz de fincanın dibindeki telvelere bakıp hayaller kurarsınız.
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
