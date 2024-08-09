Kahkaha Tufanına Katılın: Gülmekten Gözlerinizden Yaşlar Akıtacak En İyi 20 Komedi Filmi
Kahkaha Tufanına Katılın: Gülmekten Gözlerinizden Yaşlar Akıtacak En İyi 20 Komedi Filmi
Hazırsanız, gülmekten karnınızı ağrıtacak 20 harika komedi filmi listesi burada! Bu filmler, sizi gündelik hayatın stresinden uzaklaştırıp kahkahalarla dolu bir dünyaya götürecek. İşte izlerken gözlerinizden yaşlar süzülecek o filmler:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Hababam Sınıfı (1975)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Tosun Paşa (1976)
3. Neşeli Günler (1978)
4. Monty Python and the Holy Grail (1975)
5. The Big Lebowski (1998)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Vizontele (2001)
7. Groundhog Day (1993)
8. G.O.R.A. (2004)
9. Shaun of the Dead (2004)
10. The Hangover (2009)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Superbad (2007)
12. Yahşi Batı (2010)
13. Hokkabaz (2006)
14. Dumb and Dumber (1994)
15. Tropic Thunder (2008)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın