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Kahkaha Tufanına Katılın: Gülmekten Gözlerinizden Yaşlar Akıtacak En İyi 20 Komedi Filmi

etiket Kahkaha Tufanına Katılın: Gülmekten Gözlerinizden Yaşlar Akıtacak En İyi 20 Komedi Filmi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 18:01

Hazırsanız, gülmekten karnınızı ağrıtacak 20 harika komedi filmi listesi burada! Bu filmler, sizi gündelik hayatın stresinden uzaklaştırıp kahkahalarla dolu bir dünyaya götürecek. İşte izlerken gözlerinizden yaşlar süzülecek o filmler:

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1. Hababam Sınıfı (1975)

1. Hababam Sınıfı (1975)

Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden uyarlanan bu klasik, Özel Çamlıca Lisesi'ndeki tembel ve yaramaz öğrencilerin hikayelerini anlatıyor. Kemal Sunal, Münir Özkul ve Halit Akçatepe gibi Türk sinemasının dev isimlerini bir araya getiren film, her sahnesiyle izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatıyor.

IMDb: 9.2

2. Tosun Paşa (1976)

2. Tosun Paşa (1976)

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Tosun Paşa, iki rakip aile olan Tellioğulları ve Seferoğulları’nın bir yalıyı ele geçirmek için verdikleri komik mücadeleyi anlatır. Tellioğulları, yalının kendilerine verilmesi için hizmetkarları Şaban’ı (Kemal Sunal) Tosun Paşa kılığına sokar. Ancak işler karışır ve komik olaylar birbiri ardına gelir. Adile Naşit, Şener Şen ve Kemal Sunal gibi usta oyuncuların performanslarıyla dolu bu film, Türk sinemasının en komik ve sevilen yapımlarından biri.

IMDb: 8.9

3. Neşeli Günler (1978)

3. Neşeli Günler (1978)

Turşu suyu tartışması yüzünden ayrılan bir çiftin, yıllar sonra çocukları aracılığıyla yeniden bir araya gelme çabalarını konu alan bu film, aile komedisinin en güzel örneklerinden biridir. Adile Naşit ve Münir Özkul’un canlandırdığı karakterler, komik ve dokunaklı sahnelerle izleyicilere nostaljik bir deneyim sunar. Filmin sıcak atmosferi ve unutulmaz diyalogları, Türk sinemasının en sevilen yapımları arasında yer almasını sağlamış.

IMDb: 8.7

4. Monty Python and the Holy Grail (1975)

4. Monty Python and the Holy Grail (1975)

Orta Çağ’da geçen bu kült klasik, Kral Arthur ve Şövalyeleri'nin Kutsal Kase’yi arayışını absürt ve mizahi bir dille anlatıyor. Monty Python ekibinin zekice yazılmış esprileri ve unutulmaz skeçleriyle dolu olan bu film, komedi severlerin vazgeçilmezi.

IMDb: 8.2

5. The Big Lebowski (1998)

5. The Big Lebowski (1998)

Coen Kardeşler’in bu kült klasiği, tembel ve kaygısız bir adam olan Jeff 'The Dude' Lebowski’nin yanlış kimlik karışıklığı sonucu kendini bir suç komplosunun içinde bulmasını anlatıyor. Jeff Bridges’in muhteşem performansı ve absürt karakterlerle dolu bu film, kara mizah severler için ideal.

IMDb: 8.1

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6. Vizontele (2001)

6. Vizontele (2001)

Doğu Anadolu'nun bir köyünde televizyonun ilk kez gelmesini konu alan bu film, hem mizah dolu anları hem de duygusal anlarıyla izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ'ın muhteşem performansları, filmi izlemeye değer kılıyor.

Köy halkının televizyonla tanışması, başlangıçta heyecanla karşılanırken zamanla komik olaylara ve karmaşalara yol açıyor. Televizyon ekranındaki ilk görüntüleriyle köylülerin şaşkınlığı ve merakı, film boyunca izleyiciyi güldürüp düşündüren bir hikayeye dönüşüyor.

Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı köy öğretmeni ve Demet Akbağ'ın rol aldığı köylü kadının, televizyonun getirdiği değişimlere karşı sergiledikleri tepkiler izleyicinin kalbinde yer ediyor. Mizahi diyaloglar ve köy yaşamının sıcak atmosferiyle bezeli bu film, Türk sinemasının sevilen yapımları arasında yerini alıyor.

IMDb: 8.0

7. Groundhog Day (1993)

7. Groundhog Day (1993)

Meteoroji uzmanı Phil Connors, her gün aynı günü tekrar tekrar yaşamaya mahkum olur. Başlangıçta bu durumu bir lanet olarak gören Phil, zamanla bu durumu kendi lehine kullanmaya ve hayatında değişiklikler yapmaya başlar. Bill Murray’nin unutulmaz performansı ve komik olaylarla dolu bu film, hem güldürüp hem de düşündürüyor.

IMDb: 8.0

8. G.O.R.A. (2004)

8. G.O.R.A. (2004)

Cem Yılmaz'ın başrolünde olduğu bu film, bir halı satıcısı olan Arif’in uzayda kaçırılması ve G.O.R.A. adlı gezegende yaşadığı komik maceraları konu alıyor. Mizahi diyalogları ve absürt olaylarıyla Türk bilim kurgu komedisinin en iyi örneklerinden.

IMDb: 8.0

9. Shaun of the Dead (2004)

9. Shaun of the Dead (2004)

Zombilerle dolu bir dünyada geçen bu komedi, Shaun (Simon Pegg) ve arkadaşlarının hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Zombi kıyametini mizahi bir dille ele alan film, korku ve komediyi mükemmel bir şekilde harmanlıyor. Simon Pegg ve Nick Frost’un uyumu, filmin başarısının en büyük etkenlerinden.

IMDb: 7.9

10. The Hangover (2009)

10. The Hangover (2009)

Dört arkadaş, Las Vegas'ta bekarlığa veda partisi yapar ve sabah uyandıklarında geceye dair hiçbir şey hatırlamazlar. Kaybolan damadı bulmaya çalışırken yaşadıkları komik ve absürt olaylar, izleyicilere bol bol kahkaha sunuyor. Bradley Cooper, Ed Helms ve Zach Galifianakis’in performanslarıyla bu film, modern komedinin en iyi örneklerinden biri.

IMDb: 7.7

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11. Superbad (2007)

11. Superbad (2007)

Lise öğrencisi olan iki yakın arkadaş, mezuniyet partisi öncesi alkol getirme görevini üstlenir. Ancak işler planlandığı gibi gitmez ve ikili kendilerini bir dizi komik ve absürt olayın içinde bulur. Jonah Hill ve Michael Cera’nın muhteşem uyumu ve komik diyaloglarıyla dolu bu film, gençlik komedilerinin en iyi örneklerinden biri.

IMDb: 7.6

12. Yahşi Batı (2010)

12. Yahşi Batı (2010)

Osmanlı subayları Aziz Vefa ve Lemi Galip, padişah tarafından Amerika'ya gönderilir. Ancak, Vahşi Batı'da başlarına gelen komik olaylar, onları absürt bir maceraya sürükler. Cem Yılmaz ve Ozan Güven’in performanslarıyla göz dolduran bir film.

IMDb: 7.4

13. Hokkabaz (2006)

13. Hokkabaz (2006)

Cem Yılmaz ve Mazhar Alanson’un başrollerinde olduğu bu film, başarısız bir sihirbaz olan İskender’in babası ve arkadaşı Maradona ile çıktığı turnede yaşadığı komik ve duygusal olayları anlatıyor. Film, mizahi unsurlarının yanı sıra samimi hikayesiyle de dikkat çekiyor.

IMDb: 7.4

14. Dumb and Dumber (1994)

14. Dumb and Dumber (1994)

Lloyd ve Harry'nin bir tesadüf sonucu fidye olayına karışması, komediye doyurucu bir zemin hazırlar. Jim Carrey'nin karakterinin saf ve heyecanlı kişiliği, Jeff Daniels'ın ise komik kahramanlık çabalarıyla birleşerek izleyiciyi kırıp geçiren bir mizah şöleni sunar.

Filmde, saçma ve beklenmedik durumlarla dolu yolculukları sırasında bu ikili, seyirciyi gülmekten kırıp geçirecek absürt olaylarla karşı karşıya kalır. Her sahnesi birbirinden komik anlarla dolu olan bu yapım, komedi tutkunları için vazgeçilmez bir seçenek.

IMDb: 7.3

15. Tropic Thunder (2008)

15. Tropic Thunder (2008)

Bir grup aktör, Vietnam Savaşı filmi çekimi için ormana gider ancak kendilerini gerçek bir savaşın ortasında bulurlar. Ben Stiller, Robert Downey Jr. ve Jack Black’in performanslarıyla göz dolduran bu film, Hollywood klişelerini tiye alarak izleyicileri kahkahalara boğuyor. Robert Downey Jr.'ın Oscar adaylığı getiren performansı, filmin unutulmaz anlarından.

IMDb: 7.1

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16. Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004)

16. Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004)

1970'lerin San Diego'sunda geçen bu film, haber sunucusu Ron Burgundy'nin (Will Ferrell) komik maceralarını konu alıyor. Absürt mizahı ve unutulmaz karakterleriyle izleyicilere kahkahaları garantiliyor! Ron Burgundy ve ekibinin saçma sapan maceraları, esprileriyle dolu bu film, komedi tarihine geçecek kadar eğlenceli bir klasiğe dönüşmüş durumda.

Ron Burgundy'nin gözüpek ve bazen de fazlasıyla kendine güvenen sunucu karakteri, izleyicileri güldürmek için her türlü yolu deniyor. Ekibinin de desteğiyle, hem haber odasında hem de dışarıda geçen komik ve karmaşık olaylarla dolu bir hikaye sunuyor.

IMDb: 7.1

17. Arif V 216 (2018)

17. Arif V 216 (2018)

Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. ve A.R.O.G.'dan sonra gelen bu filminde, Arif’in robot arkadaşı 216 ile yaşadığı komik maceralar anlatılıyor. Geçmişe yolculuk yapan ikilinin, eski Türk filmlerine göndermelerle dolu maceraları izleyicilere nostaljik ve eğlenceli anlar sunuyor.

IMDb: 7.0

18. Eyyvah Eyvah (2010)

18. Eyyvah Eyvah (2010)

Ata Demirer'in başrolünde olduğu bu film, klarnetçi Hüseyin’in Trakya’daki köyünden İstanbul’a uzanan komik macerasını anlatıyor. Hüseyin, babasını ararken karşılaştığı absürt durumlar ve eğlenceli karakterlerle dolu bu film, izleyicilere kahkaha dolu anlar vaat ediyor.

IMDb: 7.0

19. Step Brothers (2008)

19. Step Brothers (2008)

Brennan (Will Ferrell) ve Dale (John C. Reilly), 40'lı yaşlarında olmalarına rağmen hala ebeveynlerinin yanında yaşayan iki adam. Bir de üstüne ebeveynlerinin evlenmesiyle birden üvey kardeş oluverirler! İlk başta birbirlerinden pek hoşlanmasalar da, zamanla komik ve absürt bir dostlukları filizlenir aralarında. Ferrell ve Reilly'nin oyunculuk uyumu, bu filmi gerçekten kahkahalarla dolu bir deneyim haline getiriyor.

IMDb: 6.9

20. Bridesmaids (2011)

20. Bridesmaids (2011)

Lillian’ın (Maya Rudolph) düğün hazırlıkları sırasında baş nedime olan Annie (Kristen Wiig), yeni arkadaşlarıyla komik ve kaotik bir maceraya atılır. Bekarlığa veda partisinde yaşananlar ve düğün hazırlıkları, izleyicilere kahkahalar vaat ediyor. Kristen Wiig’in muhteşem performansı ve kadın karakterlerin komedi dünyasında nasıl parladığını gösteren bu film, unutulmaz sahnelerle dolu.

IMDb: 6.8

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