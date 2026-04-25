Kafalar Dağılınca Ortalık Karıştı: Esin Çepni'den Atakan Özyurt ve Eşi Hakkında Şoke Eden İddialar

Esra Demirci - TV Editörü
25.04.2026 - 15:08

YouTube'un önde gelen içerik üreticilerinden Kafalar'ın üyesi Fatih Yasin, geçtiğimiz günlerde ekibin dağıldığını açıklamıştı. Kafalar ekibinin dağılma sebebi sosyal medyada merak yaratırken Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni, Atakan Özyurt ve eşi Selen Öztürk'ün odaklarının para olduğunu iddia eden açıklamalarda bulundu.

YouTuber Kafalar'ın dağılması gündemden düşmek bilmiyor.

Fatih Yasin, yayınladığı videoyla Amerika'ya taşındığını ve Bilal Hancı ile Atakan Özyurt'un da yer aldığı Kafalar ekibinin dağıldığını açıklamıştı. Söz konusu açıklamanın ardından Bilal Hancı, Burak Güngör'ün 'Bu hayatta yapılan tüm fedakarlıklar eninde sonunda 'yapmasaydın'a dönüşür.' yazılı bir gönderisini X profilinde yeniden paylaşarak kafaları daha da karıştırmıştı. Kafalar'ın neden dağıldığına dair soru işaretleri büyürken bu kez bir iddia da Bilal Hancı'nın eski eşi Esin Çepni'den geldi.

Esin Çepni, TikTok'ta Atakan Özyurt ve Selen Özyurt'un eski arkadaşı olduğunu iddia eden bir kadının videosunun altına yazdığı yorumla gündem yarattı. Esin Çepni, Bilal Hancı tarafından aldatıldığında Atakan Özyurt'un eşi Selen Özyurt'un kendisine mesaj atarak kızdığını belirtti.

İşte Esin Çepni'nin Atakan Özyurt ve eşi Selen Özyurt hakkındaki o iddiaları:

'Ah bir de ben konuşsam 😂 Odağın ne kadar para olduğuna bir örnek vereyim. Aldatıldım, ağlıyorum ve bana mesaj attı “senin yüzünden işlerimiz iptal oldu kendi aranızda halletseydiniz olmaz mıydı?” 😳😅 Umarım kendi aldatıldığında sosyal medyaya yansıtmaz ve kocası ile kendi arasında halleder. Karma vurur teklemez 👏'

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
