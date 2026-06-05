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Haziran 2026 Chery Fiyat Listesi: Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 Güncel Fiyatlar

Haziran 2026 Chery Fiyat Listesi: Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları Chery otomobil
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
05.06.2026 - 11:18
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Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan ve pek çok kişinin tercih ettiği Chery, Haziran ayında geçerli olacak fiyat listelerini açıkladı. Chery, hem Tiggo 7 hem de Tiggo 8 modeliyle yakından takip ediliyor. Haziran ayında yeni alıcılar 2025 ve 2026 modeller arasında tercih yapabiliyor.

Peki, Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleri ne kadar?

İşte, Chery Haziran 2026 güncel fiyat listesi.

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Chery Fiyat Listesi Haziran 2026

Chery Fiyat Listesi Haziran 2026

Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan Chery'nin fiyat listeleri yakından takip ediliyor. Her ay başında güncellenen araba fiyat listeleri sıfır araç sahibi olmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki Chery Haziran ayında fiyat artışına gitti mi?

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Chery Tiggo 7, Haziran 2026 fiyat listesi

Chery Tiggo 7, Haziran 2026 fiyat listesi

  • 2025 model Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2.270.000 TL

  • 2026 model Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2.370.000 TL

  • 2026 model Prestige 4x4 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2.580.000 TL

Chery Yeni Tiggo 8, Haziran 2026 fiyat listesi

Chery Yeni Tiggo 8, Haziran 2026 fiyat listesi

  • 2025 model Prestige 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2.658.000 TL

  • 2026 model Prestige 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2.800.000 TL

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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