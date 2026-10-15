Kadınlarda DEHB ve Telafinin Görünmez Boyutu: Uslu Kız Çocukları Neden Yıllarca Fark Edilmiyor?

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu'nu konuşurken çoğunlukla belirtilere, tanı süreçlerine ve bireysel deneyimlere odaklanıyoruz. Oysa üzerinde yeterince durmadığımız başka bir mesele var: Bazı insanların yaşadığı güçlükler neden çok erken fark edilirken bazıları yıllarca görünmez kalıyor? Özellikle kadınlarda DEHB'nin geç tanınması, yalnızca nörobiyolojik farklılıklar veya klinik değerlendirmeler üzerinden açıklanabilecek bir konu değil. Bu görünmezliğin arkasında çocuk yetiştirme pratiklerinden eğitim sistemine, toplumsal cinsiyet rollerinden kadınlara yüklenen görünmeyen emeğe kadar uzanan geniş bir kültürel yapı bulunuyor.

Adına Defne diyelim. Kurgusal bir isim bu ama hikâyesi pek çok kadına tanıdık gelebilir.

Defne okulda hiç sorun çıkarmadı. Karnesi iyiydi, öğretmenleri onu severdi, defterleri derli toplu görünürdü. O defterlerin arkasında uykusuz geçirilen geceleri, kaybolmasın diye üç kez kontrol edilen çantayı, dikkati dağılmasın diye günler öncesinden başlanan hazırlıkları kimse görmedi. Görmek için bir neden de yoktu. Sonuç ortadaydı ve sonuç iyiydi.

Aynı sınıfta sürekli yerinden kalkan, söz kesen, ödevlerini unutan bir erkek çocuğunun davranışları dikkat çekebilirken Defne'nin yaşadığı güçlükler kişisel çabasının ardında kayboldu. Birinin davranışları araştırılması gereken bir sorun olarak görülürken diğerinin zorlanması, sorumluluk sahibi bir öğrencinin doğal gayreti olarak kabul edildi.

Bu karşılaştırma bütün kız ve erkek çocukların aynı biçimde değerlendirildiği anlamına gelmiyor. Ancak toplumsal beklentilerin hangi davranışları görünür kıldığını anlamamız açısından önemli. Çünkü toplumlar yalnızca insanlardan nasıl davranmalarını beklediklerini belirlemiyor; hangi davranışların sorun olarak tanımlanacağını, hangilerinin tolere edileceğini ve kimlerin yardım ihtiyacının ciddiye alınacağını da etkiliyor.

Defne büyüdü. Üniversiteyi bitirdi, çalışmaya başladı, ilişkiler kurdu, sorumluluklar üstlendi. Çocukken iyi notlar alabilmek için geliştirdiği yöntemler yetişkinlikte de hayatının bir parçası oldu. Her şeyi not etmek, sürekli kontrol etmek, hiçbir ayrıntıyı kaçırmamaya çalışmak ve yetişemediği her şey için kendisini suçlamak... Dışarıdan bakıldığında hayatını başarıyla yöneten bir kadın vardı. İçeride ise bu düzeni sürdürebilmek için giderek daha fazla çaba harcayan biri.

DEHB Farkındalık Haftası vesilesiyle bu kez kadınların belirtilerini sıralamak yerine, o belirtilerin neden yıllarca fark edilmediğini konuşmak istiyorum. Kız çocuklarına öğretilen uyum kültürünü, başarılı kadın idealini, ruh sağlığı alanındaki tarihsel kör noktaları ve kadınların gündelik hayatına yerleşen görünmeyen zihinsel yükü birlikte değerlendirmek gerekiyor. Çünkü kadınlarda DEHB'nin geç tanınması, bireysel hikâyelerin ötesinde, toplumun kadınları nasıl gördüğüne ve hangi koşullarda görmezden geldiğine ilişkin de önemli sorular barındırıyor.