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Kadınlar Tepki Gösterdi, Geri Adım Atıldı: Evlenen Kadınlar Kendi Soyadlarını Kullanmaya Devam Edebilecek

Kadınlar Tepki Gösterdi, Geri Adım Atıldı: Evlenen Kadınlar Kendi Soyadlarını Kullanmaya Devam Edebilecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.11.2024 - 20:15 Son Güncelleme: 07.11.2024 - 21:06

Kamuoyunda 9'ncu Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinden, kadınların soyadına ilişkin düzenleme çıkarıldı. Evli kadınların sadece kendi soyadını kullanmasını engelleyen yargı paketindeki düzenlemede geri adım atıldı. 

Öte yandan kamuoyunda, '9. Yargı Paketi' olarak bilinen, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

DETAYLAR GELECEK…

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valla farketmiyo

💅kadınlıgın şanındandır

Ülkü Hill

Kadınların gücü 🙂

Emre Sarıboğa

kadın egemen bir ülke istiyorum... Ülkemizi kadınlar yönetsin sadece erkeklere siyaseti yasaklayın!!!!!

roa

abi senin gibi kafa yapısına sahip erkeklerin başımın üstünde yeri var valla