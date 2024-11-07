Kadınlar Tepki Gösterdi, Geri Adım Atıldı: Evlenen Kadınlar Kendi Soyadlarını Kullanmaya Devam Edebilecek

Kamuoyunda 9'ncu Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinden, kadınların soyadına ilişkin düzenleme çıkarıldı. Evli kadınların sadece kendi soyadını kullanmasını engelleyen yargı paketindeki düzenlemede geri adım atıldı.

Öte yandan kamuoyunda, '9. Yargı Paketi' olarak bilinen, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

DETAYLAR GELECEK…