Kadınlar Tepki Gösterdi, Geri Adım Atıldı: Evlenen Kadınlar Kendi Soyadlarını Kullanmaya Devam Edebilecek
Kadınlar Tepki Gösterdi, Geri Adım Atıldı: Evlenen Kadınlar Kendi Soyadlarını Kullanmaya Devam Edebilecek
Kamuoyunda 9'ncu Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinden, kadınların soyadına ilişkin düzenleme çıkarıldı. Evli kadınların sadece kendi soyadını kullanmasını engelleyen yargı paketindeki düzenlemede geri adım atıldı.
Öte yandan kamuoyunda, '9. Yargı Paketi' olarak bilinen, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
DETAYLAR GELECEK…
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💅kadınlıgın şanındandır
Kadınların gücü 🙂
kadın egemen bir ülke istiyorum... Ülkemizi kadınlar yönetsin sadece erkeklere siyaseti yasaklayın!!!!!
abi senin gibi kafa yapısına sahip erkeklerin başımın üstünde yeri var valla