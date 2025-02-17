Kadın ve Eğitim: Kayıp Potansiyel

Kadınların eğitime erişimini engelleyen en önemli faktörlerden biri, toplumsal norm ve kalıpların tarihsel ve kültürel bağlamda içselleştirilmiş olmasıdır. Pierre Bourdieu'nün habitus kavramı çerçevesinde ele alındığında, eğitim sistemleri cinsiyetlenmiş pratiklerin yeniden üretildiği alanlardan biri olarak işlev görmektedir. Geleneksel ataerkil yapıların sürdürülebilirliğini sağlayan normatif kodlar, kız çocuklarının erken yaşta eğitime yönlendirilmesini engellemekte ve böylece toplumsal cinsiyet eşitsizliğini pekiştiren bir mekanizma yaratmaktadır.

Dünya Bankası’nın verilerine göre, eğitimi tamamlamış kadınlar, eğitime erişememiş kadınlara oranla ortalama %20 daha fazla gelir elde etmektedir. Ancak mesele yalnızca ekonomik göstergelerle sınırlı değildir. Eğitim, kadınların toplumsal statüsünü güçlendiren, bireysel özerkliği artıran ve psiko-sosyal refah düzeylerini yükselten temel bir enstrümandır. Psikolojideki özerklik ve yeterlilik teorileri çerçevesinde değerlendirildiğinde, eğitimin bireylerin kendini gerçekleştirme süreçlerine olan katkısı açıkça görülmektedir.

Eğitim erişiminin toplumsal sonuçları

Kadınların eğitime erişiminin yaygınlaştırılması, yalnızca bireysel refahı değil, aynı zamanda jenerasyonlar arası toplumsal hareketliliği de etkilemektedir. Eğitim almış kadınlar daha düşük doğurganlık oranlarına sahip olmakta, çocuklarının eğitim düzeyini artırmakta ve aile içi şiddet olasılığını minimize etmektedir. Yapılan ampirik araştırmalar, kadınların eğitim seviyesinin artmasının çocukların sağlıklı gelişimi üzerindeki etkilerini net biçimde ortaya koymaktadır.

Bu bağlamda, kız çocuklarının eğitiminin desteklenmesi, yalnızca bireysel hak temelli bir mesele değil, aynı zamanda uzun vadeli sosyo-ekonomik refah politikalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Nussbaum ve Sen’in yetkinlik yaklaşımına göre, bireylerin temel yetkinliklerini geliştirmeleri, onların toplumsal hayata aktif katılımlarını sağlamanın yanı sıra, refah devletinin sürdürülebilirliği açısından da kritik öneme sahiptir.