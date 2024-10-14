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Kabine Değişikliği İddialarında Yeni Kulis Bilgisi: Alpay Özalan, Gençlik ve Spor Bakanı Olacak

Kabine Değişikliği İddialarında Yeni Kulis Bilgisi: Alpay Özalan, Gençlik ve Spor Bakanı Olacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
14.10.2024 - 16:46

Kabine değişikliği ile ilgili iddialara gazeteci Tahir Kum'dan önemli bir kulis bilgisi geldi. Kum'a göre Gençlik ve Spor Bakanlığı için Alpay Özalan'ın adı geçiyor.

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Başarılı futbolculuk kariyerinin ardından İsviçre maçında marş söyleme şekli, yaptırdığı penaltı ve maç sonundaki saldırılarıyla akıllarda kalan Alpay Özalan son yıllarda şansını siyasette deniyor.

Başarılı futbolculuk kariyerinin ardından İsviçre maçında marş söyleme şekli, yaptırdığı penaltı ve maç sonundaki saldırılarıyla akıllarda kalan Alpay Özalan son yıllarda şansını siyasette deniyor.

Futbolculuğu sonrasında başarısız teknik direktörlük deneyimleri sonrası mecliste görev alan Alpay Özalan burada da gündem olmayı başarıyor.

Futbolculuğu sonrasında başarısız teknik direktörlük deneyimleri sonrası mecliste görev alan Alpay Özalan burada da gündem olmayı başarıyor.

Son olarak Ahmet Şık'a kürsüde gerçekleştirdiği saldırı ile gündeme gelen Alpay Özalan için gazeteci Tahir Kum'dan önemli bir iddia gündeme getirildi.

Son olarak Ahmet Şık'a kürsüde gerçekleştirdiği saldırı ile gündeme gelen Alpay Özalan için gazeteci Tahir Kum'dan önemli bir iddia gündeme getirildi.

Tahir Kum, Alpay Özalan'ın değişecek kabinede Gençlik ve Spor Bakanı görevini üstleneceği duyumunu aldığını yazdı.

Tahir Kum, Alpay Özalan'ın değişecek kabinede Gençlik ve Spor Bakanı görevini üstleneceği duyumunu aldığını yazdı.

Tahir Kum'un söz konusu tweeti:

Tahir Kum'un söz konusu tweeti:
twitter.com

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