Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı Sakatlandı Ameliyat Olacak
Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı Sakatlandı Ameliyat Olacak
Konyaspor'dan milli arada ilginç bir sakatlık haberi geldi. Genç teknik direktör Ali Çamdalı'nın sakatlandığını açıklayan kulüp, Çamdalı'nın ameliyat edileceğini duyurdu.
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Milli arada takımlar hazırlıklarını sürdürürken Konyaspor cephesinden sakatlık haberi geldi. Ali Çamdalı'nın antrenmanda sakatlandığı duyuruldu.
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Çamdalı'nın futbolcularla katıldığı antrenmanda sakatlanan Ali Çamdalı'nın sol aşil tendonunda kopma meydana geldiği bunun için de ameliyat edileceği açıklandı.
Ali Çamdalı dün Mısır ekiplerinden Pyramids ile oynanan maça da ayağında sargı ile katıldı.
Ali Çamdalı son olarak Eyüpspor maçında yaptığı hareketle gündeme gelmişti:
Sosyal medyadaki kullanıcılar ise genç teknik adama geçmiş olsun mesajlarını iletirken "nazar" uyarısı yaptı.
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