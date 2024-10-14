Erteleneceği Söylenen İzlanda Maçı İçin İlk Açıklama Geldi: "%51 Ertelenecek"
Erteleneceği Söylenen İzlanda Maçı İçin İlk Açıklama Geldi: "%51 Ertelenecek"
İzlanda'da maçın oynanacağı stadın hava şartları sebebiye 'don etkisinde' olacağı iddiaları sonrası maçın ertelenebileceği konuşulmuştu. Ceyhun Kazancı, eşgüdüm toplantısı ile ilgili açıklama yaptı ve ertelemenin ciddi bir ihtimal olduğunu söyledi.
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Milli takımımızın deplasmanda oynayacağı İzlanda maçının ertelenebileceği iddiaları dünden beri en çok konuşulan konular arasındaydı.
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Maça artık saatler kala milli takım cephesinden de resmi açıklama geldi. Ceyhun Kazancı, son kararın saat 17.00'de verileceğini duyururken ertelemenin yüksek ihtimal olduğuna değindi.
Ceyhun Kazancı basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Saha zemininin buz tutması nedeniyle maçın ertelenme ihtimali yüzde 51 olarak değerlendiriliyor. Eş güdüm toplantısı yapıldı ve maçın yarına ertelenmesi olasılığı da gündemde" dedi.
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