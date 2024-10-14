Erteleneceği Söylenen İzlanda Maçı İçin İlk Açıklama Geldi: "%51 Ertelenecek"

İzlanda'da maçın oynanacağı stadın hava şartları sebebiye 'don etkisinde' olacağı iddiaları sonrası maçın ertelenebileceği konuşulmuştu. Ceyhun Kazancı, eşgüdüm toplantısı ile ilgili açıklama yaptı ve ertelemenin ciddi bir ihtimal olduğunu söyledi.