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Joe Biden’ın Tepki Çeken Görüntüsü: Dondurma Yerken Açıkladı

Joe Biden’ın Tepki Çeken Görüntüsü: Dondurma Yerken Açıkladı

Gazze Joe Biden
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.02.2024 - 13:46

İsrail’in Filistin’de yaptığı katliam devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden’ın açıklaması tepki çekti. Biden, New York ziyareti sırasında “dondurma yerken” Gazze’deki ateşkes için “umarım yakında olacak” ifadelerini kullandı.

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İsrail ile Filistin arasında 6 Ekim’de başlayan savaş, Filistin’de insalık dramına dönüşmüş durumda.

İsrail ile Filistin arasında 6 Ekim’de başlayan savaş, Filistin’de insalık dramına dönüşmüş durumda.

İsrail’in kara operasyonu ile birlikte, milyonlarca insanın yaşadığı Gazze’de gıdaya ulaşmak da zorlaştı.

İsrail’in kara operasyonu ile birlikte, milyonlarca insanın yaşadığı Gazze’de gıdaya ulaşmak da zorlaştı.

Gazze’deki, İsrail’in bombalarıyla hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 bine yaklaşmış durumda.

Gazze’deki, İsrail’in bombalarıyla hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 bine yaklaşmış durumda.

ABD Başkanı Joe Biden’ın ise Gazze’deki ateşkes sorularına lakayıt bir tavırla, dondurma yerken cevap verdi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın ise Gazze’deki ateşkes sorularına lakayıt bir tavırla, dondurma yerken cevap verdi.

Gazze'de ne zaman ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, dondurmasını yaladığı sırada cevap veren Biden, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır" yanıtını verdi.

Gazze'de ne zaman ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, dondurmasını yaladığı sırada cevap veren Biden, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır" yanıtını verdi.
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Joe Biden'ın görüntüleri sosyal medyada da konuşuldu 👇

Joe Biden'ın görüntüleri sosyal medyada da konuşuldu 👇
twitter.com

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seremonix

Ah moruk bidenem git torun sev, elinde ki dondurmayla yaptiğın açıklama kadar boşsun..

azattiq

Oğlum ne kadar malca tepkileriniz varmış sizin amk! Soru gelince dondurmayı fırlatıp esas duruşa geçmesini mi bekliyordunuz adamın

Sucuklu Menemen

Resmen testis geçiyor,çok da penisimdeydi zaten biliyorduk olacakları keyfimi bozamam derdinde...