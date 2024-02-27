Joe Biden’ın Tepki Çeken Görüntüsü: Dondurma Yerken Açıkladı
Joe Biden’ın Tepki Çeken Görüntüsü: Dondurma Yerken Açıkladı
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İsrail ile Filistin arasında 6 Ekim’de başlayan savaş, Filistin’de insalık dramına dönüşmüş durumda.
İsrail’in kara operasyonu ile birlikte, milyonlarca insanın yaşadığı Gazze’de gıdaya ulaşmak da zorlaştı.
Gazze’deki, İsrail’in bombalarıyla hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 bine yaklaşmış durumda.
ABD Başkanı Joe Biden’ın ise Gazze’deki ateşkes sorularına lakayıt bir tavırla, dondurma yerken cevap verdi.
Gazze'de ne zaman ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, dondurmasını yaladığı sırada cevap veren Biden, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır" yanıtını verdi.
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Joe Biden'ın görüntüleri sosyal medyada da konuşuldu 👇
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Ah moruk bidenem git torun sev, elinde ki dondurmayla yaptiğın açıklama kadar boşsun..
Oğlum ne kadar malca tepkileriniz varmış sizin amk! Soru gelince dondurmayı fırlatıp esas duruşa geçmesini mi bekliyordunuz adamın
Resmen testis geçiyor,çok da penisimdeydi zaten biliyorduk olacakları keyfimi bozamam derdinde...