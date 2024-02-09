ABD Başkanı Biden Hafıza Tartışması Sırasında Pot Kırdı: Sisi ve Meksika!

ABD’nin 78 yaşındaki başkanı Joe Biden, düzenlediği basın toplantısında kendisi için ‘hafızası zayıf’ diyen savcıya “bu ne cüret!” diyerek cevap verdi ancak açıklamalarının devamında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi için Meksika Başkanı dedi.