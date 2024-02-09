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ABD Başkanı Biden Hafıza Tartışması Sırasında Pot Kırdı: Sisi ve Meksika!

ABD Başkanı Biden Hafıza Tartışması Sırasında Pot Kırdı: Sisi ve Meksika!

Joe Biden
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.02.2024 - 09:42

ABD’nin 78 yaşındaki başkanı Joe Biden, düzenlediği basın toplantısında kendisi için ‘hafızası zayıf’ diyen savcıya “bu ne cüret!” diyerek cevap verdi ancak açıklamalarının devamında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi için Meksika Başkanı dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden hakkında başkan yardımcısı olduğu dönemde gizli belgeleri evine götürmesiyle ilgili dava açılmayacağı açıklandı.

ABD Başkanı Joe Biden hakkında başkan yardımcısı olduğu dönemde gizli belgeleri evine götürmesiyle ilgili dava açılmayacağı açıklandı.

Ancak olayı araştıran özel komisyon, Biden’ın hafızasının sorunlu olduğuna dikkati çekerek Biden’ı “iyi niyetli, zayıf bir hafızası olan yaşlı biri” olarak nitelendirdi.

Ancak olayı araştıran özel komisyon, Biden’ın hafızasının sorunlu olduğuna dikkati çekerek Biden’ı “iyi niyetli, zayıf bir hafızası olan yaşlı biri” olarak nitelendirdi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre; Biden düzenlediği basın konferansında “Hafızam çok iyi” diyerek bu ifadelere sert bir yanıt verdi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre; Biden düzenlediği basın konferansında “Hafızam çok iyi” diyerek bu ifadelere sert bir yanıt verdi.

Özel savcı Robert Hur, siyasetçinin zayıflayan hafızasına örnek olarak Barack Obama’nın başkanlığı sırasında yardımcılık yaptığı ve oğlu Beau’nun 2015’te kanserden öldüğü tarihleri hatırlayamamasını gösterdi.

Özel savcı Robert Hur, siyasetçinin zayıflayan hafızasına örnek olarak Barack Obama’nın başkanlığı sırasında yardımcılık yaptığı ve oğlu Beau’nun 2015’te kanserden öldüğü tarihleri hatırlayamamasını gösterdi.

Biden ise oğluyla ilgili bu ifadeye, “Nasıl olur da bu konuyu dile getirmeye cüret edebilir?” diyerek sert bir yanıt verdi.

Biden ise oğluyla ilgili bu ifadeye, “Nasıl olur da bu konuyu dile getirmeye cüret edebilir?” diyerek sert bir yanıt verdi.
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Açıklamalarının devamında İsrail ile Filistin arasında yaşanan insalık krizine de değinen Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’den Meksika Başkanı olarak bahsetti.

Açıklamalarının devamında İsrail ile Filistin arasında yaşanan insalık krizine de değinen Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’den Meksika Başkanı olarak bahsetti.

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