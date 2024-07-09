Jeff Bezos'un Datça'daki Bir Restoranda Ödediği 3,5 Milyon TL'lik Hesap Dudak Uçuklattı
Jeff Bezos'un Datça'daki Bir Restoranda Ödediği 3,5 Milyon TL'lik Hesap Dudak Uçuklattı
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Amazon'un kurucus Jeff Bezos, her yaz olduğu gibi bu yaz da arkadaşlarıyla Türkiye sahillerini tercih etti.
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Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez, tatillerini birlikte geçiriyor.
Bezos, geçtiğimiz gün Flying Fox isimli teknesiyle Fethiye limanına demirlemişti. Dünyanın en büyük 20 yatından birisi olan 'Cayman Adaları' bayraklı 'Flying Fox'un Fethiye iskelesinde 600 bin litre yakıt aldı.
Dünyaca ünlü zengin, Marmaris-Datça yolunda bulunan D-Maris Otel'in restoranında yemek yedi. Bezos, lüks restoranda arkadaşlarıyla birlikte yediği yemeğe tam 100 bin Euro (3,5 milyon TL) hesap ödedi.
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