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Jeff Bezos'un Datça'daki Bir Restoranda Ödediği 3,5 Milyon TL'lik Hesap Dudak Uçuklattı

Jeff Bezos'un Datça'daki Bir Restoranda Ödediği 3,5 Milyon TL'lik Hesap Dudak Uçuklattı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
09.07.2024 - 10:02

Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Jeff Bezos, Marmaris-Datça arası bir otelin restoranında servet değerinde bir hesap ödedi.

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Amazon'un kurucus Jeff Bezos, her yaz olduğu gibi bu yaz da arkadaşlarıyla Türkiye sahillerini tercih etti.

Amazon'un kurucus Jeff Bezos, her yaz olduğu gibi bu yaz da arkadaşlarıyla Türkiye sahillerini tercih etti.

Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez, tatillerini birlikte geçiriyor.

Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez, tatillerini birlikte geçiriyor.

Bezos, geçtiğimiz gün Flying Fox isimli teknesiyle Fethiye limanına demirlemişti. Dünyanın en büyük 20 yatından birisi olan 'Cayman Adaları' bayraklı 'Flying Fox'un Fethiye iskelesinde 600 bin litre yakıt aldı.

Bezos, geçtiğimiz gün Flying Fox isimli teknesiyle Fethiye limanına demirlemişti. Dünyanın en büyük 20 yatından birisi olan 'Cayman Adaları' bayraklı 'Flying Fox'un Fethiye iskelesinde 600 bin litre yakıt aldı.

Dünyaca ünlü zengin, Marmaris-Datça yolunda bulunan D-Maris Otel'in restoranında yemek yedi. Bezos, lüks restoranda arkadaşlarıyla birlikte yediği yemeğe tam 100 bin Euro (3,5 milyon TL) hesap ödedi.

Dünyaca ünlü zengin, Marmaris-Datça yolunda bulunan D-Maris Otel'in restoranında yemek yedi. Bezos, lüks restoranda arkadaşlarıyla birlikte yediği yemeğe tam 100 bin Euro (3,5 milyon TL) hesap ödedi.
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