Jeff Bezos'un 20 Milyon Dolarlık Düğününe Dair Yeni Detaylar Belli Oldu

Şehrin su taksilerinden beş yıldızlı otellerine kadar her şey, bu özel tören için ayrıldı. Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, törenin kente prestij katacağını savunsa da halkın bir kısmı aynı fikirde değil. St. Mark Çan Kulesi'ne asılan protesto pankartları ve yerel rehberlerin tepkileri, etkinliğin şehri olumsuz etkilediğini düşünenlerin sayısının az olmadığını gösteriyor.

BBC’nin haberine göre, tören haftasında yüzlerce özel jetin şehre inmesi, su yollarında sıkışıklık yaşanması ve zaten yoğun olan turistik akışa ekstra yük binmesi bekleniyor. Buna rağmen yetkililer, şehrin halka açık olacağını ve günlük hayatın etkilenmeyeceğini savunuyor. Ancak “bir milyarderin düğünü uğruna şehrin ayarlarıyla oynanması” birçok yerli için oldukça rahatsız edici.