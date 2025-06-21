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Jeff Bezos'un 20 Milyon Dolarlık Düğününe Dair Yeni Detaylar Belli Oldu

Jeff Bezos'un 20 Milyon Dolarlık Düğününe Dair Yeni Detaylar Belli Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.06.2025 - 16:01

Jeff Bezos ile Lauren Sanchez haftaya dünya çapında ses getirecek bir düğünle evleniyor. Üç gün sürecek kutlamalar için Venedik seçildi. Etkinlik süresince tarihi bir ada ve lüks oteller tamamen rezerve edildi. 200 kişilik davetli listesinde dünyaca ünlü isimler yer alıyor. Ancak bu gösterişli hazırlıklar, yerel halk arasında tartışmaları da beraberinde getirdi.

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24-26 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek düğün için Venedik’in San Giorgio Maggiore Adası tamamen kapatıldı.

24-26 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek düğün için Venedik’in San Giorgio Maggiore Adası tamamen kapatıldı.

Şehrin su taksilerinden beş yıldızlı otellerine kadar her şey, bu özel tören için ayrıldı. Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, törenin kente prestij katacağını savunsa da halkın bir kısmı aynı fikirde değil. St. Mark Çan Kulesi'ne asılan protesto pankartları ve yerel rehberlerin tepkileri, etkinliğin şehri olumsuz etkilediğini düşünenlerin sayısının az olmadığını gösteriyor.

BBC’nin haberine göre, tören haftasında yüzlerce özel jetin şehre inmesi, su yollarında sıkışıklık yaşanması ve zaten yoğun olan turistik akışa ekstra yük binmesi bekleniyor. Buna rağmen yetkililer, şehrin halka açık olacağını ve günlük hayatın etkilenmeyeceğini savunuyor. Ancak “bir milyarderin düğünü uğruna şehrin ayarlarıyla oynanması” birçok yerli için oldukça rahatsız edici.

Bezos’un bu düğün için ayırdığı bütçenin 20 milyon doları bulabileceği konuşuluyor.

Bezos’un bu düğün için ayırdığı bütçenin 20 milyon doları bulabileceği konuşuluyor.

Etkinliği organize eden ekip, lüks otellerden Michelin yıldızlı menülere, özel el yapımı cam sofra takımlarına kadar her detayı özenle planladı. Venedik’in ünlü pastanesi Rosa Salva ve Murano cam stüdyosu Laguna B, özel siparişlerle etkinlikte görev alacak.

Konuk listesi ise adeta yıldızlar geçidi. Katy Perry ve Orlando Bloom çifti, Leonardo DiCaprio, Eva Longoria, Kim Kardashian, Kris Jenner, Bill Gates, Anna Wintour ve Ürdün Kraliçesi Rania davetliler arasında öne çıkıyor. Toplamda sadece 200 kişinin katılacağı bu etkinlik, tüm dünyada yılın düğünü olarak tanımlanıyor.

Çift ilk kez 2019 yılında birlikte olduklarını duyurmuştu.

Çift ilk kez 2019 yılında birlikte olduklarını duyurmuştu.

O dönem Bezos’un boşanması, Sanchez’in ise evli olması sebebiyle oldukça ses getiren bu birliktelik uzun süre magazin gündeminde kaldı. 2023 yılında Bezos, 2.5 milyon dolarlık bir yüzükle Lauren Sanchez’e, kendi 500 milyon dolarlık yatı Koru’da evlenme teklif etti.

Sanchez'in bu düğünle beşinci nişanı gerçekleşmiş olacak. Daha önce Patrick Whitesell ile evlenen Sanchez’in bu evliliği, Bezos ile olan ilişkisi nedeniyle son bulmuştu. Bezos’un önceki eşi Mackenzie Scott ile 25 yıllık evliliğinden dört çocuğu bulunuyor. O dönem medyada yer alan iddialara göre Bezos'un boşanmasında Sanchez etkili olmuştu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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