Jeff Bezos'un 20 Milyon Dolarlık Düğününe Dair Yeni Detaylar Belli Oldu
Jeff Bezos ile Lauren Sanchez haftaya dünya çapında ses getirecek bir düğünle evleniyor. Üç gün sürecek kutlamalar için Venedik seçildi. Etkinlik süresince tarihi bir ada ve lüks oteller tamamen rezerve edildi. 200 kişilik davetli listesinde dünyaca ünlü isimler yer alıyor. Ancak bu gösterişli hazırlıklar, yerel halk arasında tartışmaları da beraberinde getirdi.
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24-26 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek düğün için Venedik’in San Giorgio Maggiore Adası tamamen kapatıldı.
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Bezos’un bu düğün için ayırdığı bütçenin 20 milyon doları bulabileceği konuşuluyor.
Çift ilk kez 2019 yılında birlikte olduklarını duyurmuştu.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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