Amazon CEO'su Yapay Zeka Yüzünden Binlerce Çalışanın İşten Çıkarılacağını Açıkladı

Amazon, 2022 yılından bu yana yaklaşık 27 bin çalışanın işine son verdi. Bu işten çıkarmalar, şirketin küçülerek daha verimli çalışmayı hedeflediği stratejinin bir parçası olarak hayata geçirildi.

Açıklamada ayrıca yapay zeka dönüşümünün yalnızca Amazon’la sınırlı kalmayacağı ifade edildi. Jassy, milyarlarca yapay zekanın önümüzdeki yıllarda birçok sektörde kullanılmaya başlanacağını ve iş yapış şekillerinin değişeceğini belirtti. Henüz çoğu geliştirilmese de bu sistemlerin hızla hayata geçirileceği kaydedildi.

Mayıs ayında Anthropic CEO’su Dario Amodei, yapay zekanın giriş seviyesi beyaz yaka pozisyonlarının yarısını ortadan kaldırabileceğini ve işsizlik oranlarının %20’ye kadar yükselebileceğini açıklamıştı.