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Amazon CEO'su Yapay Zeka Yüzünden Binlerce Çalışanın İşten Çıkarılacağını Açıkladı

Amazon CEO'su Yapay Zeka Yüzünden Binlerce Çalışanın İşten Çıkarılacağını Açıkladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.06.2025 - 10:35

Amazon CEO’su Andy Jassy, çalışanlara gönderdiği bir notta yapay zeka projelerinin şirket içindeki iş gücü ihtiyacını azaltacağını bildirdi. Jassy, verimlilik artışına bağlı olarak önümüzdeki yıllarda kurumsal çalışan sayısında azalma beklendiğini belirtti. Şirketin şu anda binin üzerinde yapay zeka projesi yürüttüğünü aktaran Jassy, dönüşümün çeşitli iş alanlarını yeniden şekillendireceğini ifade etti. Amazon, 2022’den bu yana 27 bin kişiyi işten çıkarmıştı. Şirketin bu stratejiyi sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: CNN

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Yapay zeka projeleri insan gücü ihtiyacını azaltıyor

Yapay zeka projeleri insan gücü ihtiyacını azaltıyor

Jassy’nin açıklamasına göre Amazon’un yürüttüğü yapay zeka projeleri arasında Alexa’nın yeni nesil sürümü Alexa+, alışveriş asistanları, reklam teknolojileri ve müşteri hizmetlerine yönelik sistemler yer alıyor. Bu projeler, özellikle depo yönetimi, robotik operasyonlar ve tahminleme süreçlerinde insan gücünü azaltarak operasyonel verimlilik sağlıyor.

Şirket, bu alanlarda otomasyona geçişin hızlandığını ve iş gücü dağılımının değişmekte olduğunu belirtti. Jassy, bu süreçte bazı iş kollarında daha az çalışana ihtiyaç duyulacağını, diğer alanlarda ise yeni türden iş pozisyonlarının ortaya çıkacağını ifade etti. Ancak pozisyonların, daha çok yapay zeka teknolojileri üzerinde çalışan nitelikli uzmanları kapsayacağı kaydedildi.

Amazon daha önce 27 bin çalışanla yollarını ayırmıştı

Amazon daha önce 27 bin çalışanla yollarını ayırmıştı

Amazon, 2022 yılından bu yana yaklaşık 27 bin çalışanın işine son verdi. Bu işten çıkarmalar, şirketin küçülerek daha verimli çalışmayı hedeflediği stratejinin bir parçası olarak hayata geçirildi.

Açıklamada ayrıca yapay zeka dönüşümünün yalnızca Amazon’la sınırlı kalmayacağı ifade edildi. Jassy, milyarlarca yapay zekanın önümüzdeki yıllarda birçok sektörde kullanılmaya başlanacağını ve iş yapış şekillerinin değişeceğini belirtti. Henüz çoğu geliştirilmese de bu sistemlerin hızla hayata geçirileceği kaydedildi.

Mayıs ayında Anthropic CEO’su Dario Amodei, yapay zekanın giriş seviyesi beyaz yaka pozisyonlarının yarısını ortadan kaldırabileceğini ve işsizlik oranlarının %20’ye kadar yükselebileceğini açıklamıştı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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