Amazon CEO'su Yapay Zeka Yüzünden Binlerce Çalışanın İşten Çıkarılacağını Açıkladı
Amazon CEO’su Andy Jassy, çalışanlara gönderdiği bir notta yapay zeka projelerinin şirket içindeki iş gücü ihtiyacını azaltacağını bildirdi. Jassy, verimlilik artışına bağlı olarak önümüzdeki yıllarda kurumsal çalışan sayısında azalma beklendiğini belirtti. Şirketin şu anda binin üzerinde yapay zeka projesi yürüttüğünü aktaran Jassy, dönüşümün çeşitli iş alanlarını yeniden şekillendireceğini ifade etti. Amazon, 2022’den bu yana 27 bin kişiyi işten çıkarmıştı. Şirketin bu stratejiyi sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: CNN
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Yapay zeka projeleri insan gücü ihtiyacını azaltıyor
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Amazon daha önce 27 bin çalışanla yollarını ayırmıştı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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