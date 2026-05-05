article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Japonlar Yine Yaptı Yapacağını: Kartondan Askeri Dron Kullanımı Başladı!

Japonlar Yine Yaptı Yapacağını: Kartondan Askeri Dron Kullanımı Başladı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.05.2026 - 12:39

Teknolojik yatırımlarıyla dikkat çeken Japonya, bu kez kartondan askeri dron üretti. AirKamuy 150 adlı karton dron, düşük maliyetiyle ve pratik yapısıyla dikkat çekti. AirKamuy 150, hem hızlı üretilebiliyor hem kısa sürede kurulabiliyor hem de çok sayıda birlikte kullanılabilme kapasitesi sayesinde askeri alanda dikkat çekiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kartondan askeri dron üretildi.

Kartondan askeri dron üretildi.

Japonya, askeri teknolojide alışılmışın dışında bir yönteme yöneldi. Kartondan askeri dron üretildi.  Japonya Savunma Bakanı Şiniciro Koizumi, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, AirKamuy adlı yerli girişim tarafından geliştirilen tek kullanımlık karton dronların aktif olarak kullanıldığını duyurdu.

AirKamuy isimli dronlar, özellikle askeri tatbikatlarda hava hedefi olarak kullanılıyor. AirKamuy 150 adlı model, büyük ölçüde suya dayanıklı kaplama ile güçlendirilmiş oluklu kartondan üretiliyor.

Karton dronun maliyeti 2 bin dolar. Yani, askeri standartlara göre oldukça düşük.

Karton dronun maliyeti 2 bin dolar. Yani, askeri standartlara göre oldukça düşük.

Askeri dronların maliyeti on binlerce dolardan başlayıp milyon dolarlara kadar çıkabiliyor. Öte yandan karton dron, yalnızca 2 bin dolara üretilebiliyor. Üstelik bu dronu üretmek için özel tesislere gerek olmuyor. Dron, standart karton fabrikalarında üretilebiliyor. Bu durum, özellikle kriz ve savaş dönemlerinde hızlı ve büyük ölçekli üretim imkanı sunuyor.

Dron, yaklaşık 80 kilometre mesafe yol alabiliyor ve 80 dakika boyunca havada kalabiliyor. Yeni geliştirilen ürünün kullanım alanları ise şu şekilde özetleniyor:

  • Hava savunma sistemlerini yanıltmak

  • Radarları aktif hale getirmeye zorlamak

  • Daha değerli sistemler öncesinde savunmayı yormak

  • Keşif ve elektronik harp görevleri

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın