İzmir Karaburun’dan GES Protestosu: Oyuncu Erken Petekkaya’nın Şirketine Geçit Yok

İzmir’in Karaburun ilçesinde yapılmak istenen Güneş Enerji Santralleri’nin ÇED toplantısında gergin anlar yaşandı. Yöre halkı, doğayı tahrip edeceği gerekçesiyle bakanlığın hazırladığı projeye karşı çıktı. Vatandaşların karşı çıktığı projelerinden biri de oyuncu Erkan Petekkaya’ya ait olan Nano Yenilenebilir Enerji Yatırımları Anonim Şirketi’ne ait.