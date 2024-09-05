İzmir Karaburun’dan GES Protestosu: Oyuncu Erken Petekkaya’nın Şirketine Geçit Yok
İzmir Karaburun’dan GES Protestosu: Oyuncu Erken Petekkaya’nın Şirketine Geçit Yok
İzmir’in Karaburun ilçesinde yapılmak istenen Güneş Enerji Santralleri’nin ÇED toplantısında gergin anlar yaşandı. Yöre halkı, doğayı tahrip edeceği gerekçesiyle bakanlığın hazırladığı projeye karşı çıktı. Vatandaşların karşı çıktığı projelerinden biri de oyuncu Erkan Petekkaya’ya ait olan Nano Yenilenebilir Enerji Yatırımları Anonim Şirketi’ne ait.
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Oyuncunun şirketinin hazırladığı projenin tanıtımı Küçükbahçe köy havesinde düzenlendi.
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Sözcü’de yer alan habere göre; çevreciler ve yöre halkı, projeye karşı olduklarını söyleyerek köyün kahvesi önünde eylem yaptı.
Yaşananlar sonrasında bölgede bulunan bakanlık yetkilileri ile Karaburun Belediye Başkanı CHP’li İlkay Girgin Erdoğan arasında da tutanak krizi yaşandı.
Köy muhtarı Gizem Dağdelen, köyün yaşam alanları ve meralarına kurulmak istenen GES’e karşı olduklarını söyledi. Dağdelen, “İtirazlara rağmen onay verirlerse de yargıya taşımaktan geri adım atmayacağız” dedi.
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