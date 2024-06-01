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Erkan Petekkaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Seslendi: “Sizden Yardım Rica Ediyorum”

Erkan Petekkaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Seslendi: “Sizden Yardım Rica Ediyorum”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
01.06.2024 - 20:53

Oyuncu Erkan Petekkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek mahallesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

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Oyuncu Erkan Petekkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Oyuncu Erkan Petekkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Petekkaya, "Bizim gözbebeğimize bazı firmalar MUÇEV vasıtasıyla kiralayıp Göcek'teki yerlileri, gerçek toprak sahiplerini çeşitli katakullilerle kandırmaya çalışıp ve ellerindeki bütün serveti, sevgilerini, memleketlerine duydukları saygıyı, hepsini bu şirket yok etmiştir" dedi.

Petekkaya, "Bizim gözbebeğimize bazı firmalar MUÇEV vasıtasıyla kiralayıp Göcek'teki yerlileri, gerçek toprak sahiplerini çeşitli katakullilerle kandırmaya çalışıp ve ellerindeki bütün serveti, sevgilerini, memleketlerine duydukları saygıyı, hepsini bu şirket yok etmiştir" dedi.

İşte Erkan Petekkaya’nın paylaşımı:

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